«В морге передумать не получится»

Федеральное ТВ радикально поменяло концепцию прививочной кампании.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Зловещая фраза в заголовке — не черный юмор, а прямая цитата из агитационного ролика, который с недавних пор демонстрируют федеральные телеканалы. Произносит ее человек во врачебном халате, стоя в мрачном коридоре, ведущем прямиком в морг. «Вакцинируйтесь!» — призывает он, давая понять антиваксерам, что именно сюда рано или поздно приведет их тупое упрямство.

Тем же маршрутом — через «красную зону» и реанимацию в морг — предлагают пройти знаменитым вакциноскептикам 11 врачей, обратившихся к ним с открытым письмом.

Не исключено, что следующий агитационный ролик снимут уже в самой покойницкой, где прозектор на фоне очередной жертвы, убитой смертоносным вирусом, скажет: «Он хотел бы передумать, да не получилось». Пугать так пугать.

Не хотите прививаться по-хорошему — будет вам по-плохому. Для убеждения уклоняющихся и протестующих все средства хороши. Даже смерть всенародно любимых артистов может и должна послужить уроком для каждого Фомы, не верующего в защитное свойство вакцины.

«Вирус унес жизни двух легендарных артистов: Валерия Гаркалина и Нины Руслановой, — объявил Андрей Малахов тему поминального «Прямого эфира». — Почти два месяца звезда знаменитой картины «Ширли-мырли» героически сражался за жизнь. А еще недавно он призывал всех беречь себя и незамедлительно вакцинироваться».

Призывать-то призывал, а сам вот не уберегся. Потому что так и не привился, о чем написала в соцсетях «звездная соседка Гаркалина по больничной палате», которой он якобы признался, что на самом деле ни одной прививки не сделал. А музыкальный продюсер Евгений Фридлянд подлил масла в огонь, добавив, что артист просто купил прививочный сертификат. Дочь Гаркалина опровергла порочащие отца слухи, но авторитетное свидетельство всенародной свахи взяло верх, и сплетня пошла гулять по федеральному эфиру.

Всех друзей умершего (еще даже не похороненного артиста), собравшихся в студии, вспомнить коллегу добрым словом Малахов первым делом спрашивал: «Вы верите, что он лукавил и не сделал никаких попыток уберечь себя от ковида?» И они, ошарашенные смертью друга и провокационными вопросами ведущего, мямлили: это вполне может быть… «Наверное, это было трагическое непонимание опасности… Кто-то не углядел, и он не привился».

В финале Малахов выразил надежду, что «история Валеры и Ниночки Иванны как-то подтолкнет поклонников их творчества задуматься и сделать прививку».

В соцсетях разразилась настоящая битва прививочников и антипрививочников. Первые получили неопровержимое доказательство необходимости вакцинирования: «Вот привился бы и жил себе дальше припеваючи». Вторые торжествовали: «Вот вам и ваше хваленое вакцинирование. Не привился бы — и жил бы дальше припеваючи».

А через сутки после похорон артиста та же Гузеева призналась, что солгала и сознательно оговорила Гаркалина «…в полемике с беснующимися ковид-диссидентами… Ответила в пику. Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валеру, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту». Заставил же ее признаться во вранье… «Прямой эфир» Малахова. «Как можно программу памяти ушедших артистов основывать на сплетне?» — негодовала распространительница гнусной сплетни, нанесшей ущерб безупречной репутации покойного артиста.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На борьбу с антиваксерами следующим после Малахова и Гузеевой бросился как на амбразуру Александр Гордон в шоу «Док.Ток». «В последнее время торжество мракобесия зашкаливает, — удрученно поведал он, открывая выпуск. — Кто эти люди — антиваксеры? Почему эта кампания организована, а если организована, то кем и кому это выгодно?»

Из показанного вслед за тем сюжета выяснилось страшное: «Движение западных антипрививочников набирает обороты и в нашей стране… Пока до конца неизвестно, кто стоит за подогреванием протестных настроений под прикрытием пандемийной темы. Но вывод напрашивается сам собой: целенаправленная атака и манипуляция общественным сознанием ведется профессиональными руками Запада, имеющего многомиллионное финансирование».

Глядите-ка, как интересно. В начале пандемии духовный маяк и нравственный авторитет Никита Михалков уличил мировую закулису в… использовании вируса для сокращения человеческого поголовья до «золотого миллиарда», а Билла Гейтса — в намерении с помощью вакцинации чипировать население планеты, дабы получить полный контроль над его поведением. Народ, даже не имеющий представления ни о Билле Гейтсе, ни о чипировании, призадумался, почесал в затылке, да и решил: ответим на вакцинацию нашим дружным «Ни за что!».

Но концепция радикально изменилась: мировая закулиса, по версии Гордона, действительно замыслила недоброе. Однако не для того, чтобы извести большую часть населения планеты, а точечно — россиян, подбивая их не вакцинироваться и обрекая на мучительную смерть от ковида.

В компанию к убежденным прививочникам Гордон позвал юриста-антипрививочника, которого эти семеро смелых под предводительством ведущего только что не забили ногами, передергивая его слова и откровенно глумясь. «Почему вы убеждаете людей, что прививки не нужны?» — орал на него Гордон. «Я так не говорю, я предлагаю серьезную научную дискуссию», — пытался пробиться сквозь оскорбления и обвинения этот «мальчик», специально приглашенный для битья. «Я задаю те вопросы, которые считаю нужным. Если вы с чем-то не согласны — вот порог», — сказал Гордон и выгнал-таки гостя с позором, сопроводив эффектный эпизод монологом: «Я совершил ошибку — признаЮсь. Вы несете откровенную пургу, мало того — пургу опасную. Кто этот человек? Больной, конечно, только не тем больной».

Зритель — существо, в сущности, сердобольное. Поэтому когда на его глазах семеро бьют одного, сочувствие, скорее всего, вызовет этот один, не побоявшийся войти в клетку к саблезубым тиграм.

Гордон озвучил и якобы набирающую в обществе популярность идею, что антиваксерство и распространение ложных слухов должно быть подсудным. «Мы заигрались в демократию», — подытожил он.

Не прошло и дня, а идея, которая вызвала в Гордоне одобрительный отклик, воплотилась в жизнь буквально.

Стало известно, что Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК материалы на 37 антипрививочников, которых выявили в соцсетях. Им может грозить уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации. Ну а 11 врачей в тот же день обратились к лидерам антиваксеров с предложением совершить экскурсию из «красной зоны» в морг.

Риторика прививочной кампании изменилась буквально в считаные часы и дни. От взвешенных рассказов врачей о коварной болячке и увещеваний неразумных сограждан сделать прививку телепропагандисты перешли к показу «страшилок» и угрозам в адрес вредителей-антиваксеров, не разбираясь, против чего они протестуют: против прививок в принципе или против принудительной вакцинации. Просто предлагают поверить им на слово: страшнее антиваксера зверя нет. Да кто ж им поверит?

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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