Мнение: Абсолютная нестационарность

Почему «новая нормальность» Шваба (а точнее, крупнейших глобальных группировок) — это не «конечный продукт»? И она — лишь промежуточное состояние между нынешним мировым порядком, основанном на текущей версии западного капитализма и каким-то будущим?

Нынешний капитализм существует в том виде, который мы знаем, примерно 150 лет. Он, конечно, не появился ниоткуда, ему предшествовало довольно естественное перерастание из предыдущего состояния. И там тоже можно отметить минимум два стационарных и одно промежуточное положение, если считать еще аж от эпохи Древнего Рима, а то и раньше. Но туда заглядывать сейчас смысла нет.

Развитие всегда идет по спирали, причем спирали закручивающейся. Каждый новый виток «плотнее» предыдущего и срок его жизни короче. Это приводит к понятному завершению жизненного цикла — спираль сжимается в точку. Современное человечество до этой точки еще не дошло, но вдруг выясняется, что она не так уж и далека. Если Древняя эпоха длилась несколько тысяч лет, то Средневековье — порядка тысячи. Промежуточный переходный этап, начавшийся с Возрождения, завершился нынешним капитализмом, который через полтора столетия своей жизни подошел к критической черте. Что означает лишь одно: будущий посткапиталистический уклад просуществует еще меньшее время, и переход к «черной дыре» развития цивилизации — дело буквально ближайших одного-двух столетий. В каком-то смысле это конец цивилизации, хотя на самом деле мы даже теоретически не можем предполагать, что под этим термином скрывается, так как сейчас мы — с «этой стороны» горизонта событий, и знать, что происходит за ним, отсюда просто нельзя. Возможно, человечество исчезнет как биологический вид, а может, просто прекратится развитие как таковое, а с ним — и разумная деятельность в том виде, который мы знаем и понимаем.

В любом случае пока до этого конечного состояния мы не дошли, это предстоит нашим потомкам, возможно, не слишком далеким. Сейчас на повестке — новый виток спирали развития, к которому нужно еще перейти.

«Новая нормальность» – совершенно нестационарное состояние во всех смыслах. Оно носит крайне, даже экстремально, проектный характер и может поддерживаться исключительно за счет подпитки его ресурсом. Что и отличает его от стационарного, которое обладает внутренними механизмами устойчивости.

Простой пример: человек нового трансгуманистического будущего будет (по мнению катехизиса Шваба) проектироваться с помощью генной инженерии на биологическом уровне и соединяться с глобальной информационной сетью с помощью встраиваемых интерфейсов. Пока технологии того и другого еще дорабатываются напильником, но в целом они уже здесь. Однако является ли это эволюцией человека? Нет, конечно. Эволюция — процесс воспроизводства приобретенных и закрепленных изменений. Генетически модифицированный человек как система всегда будет неустойчив и расплачиваться за вторжение в его биологический функционал утратой его части — того, что мы называем здоровьем, разумной деятельностью или продолжительностью жизни. Мечта любого падишаха — жить вечно — скорее всего, может быть воплощена на уровне генетических модификаций и трансплантаций. Но за это придется заплатить утратой чего-то весьма важного — скорее всего, когнитивной функции. Бессмертный кретин, ходящий под себя и пускающий пузыри — невелика радость. В любом случае полноценным человеком это существо точно не будет. Оно будет либо быстро умирать, либо жить очень долго, но в растительном состоянии. Но самое главное — биологическая система человека, как любая нормальная система, которую вывели из равновесия, будет все время возвращаться к точке равновесия — к «нормальному» человеку. Поэтому вмешательство в геном и его редактирование будет постоянным. Каждый новый рожденный ребенок должен будет проходить через стадию редактирования. Закрепить новые свойства «естественным» путем так невозможно. То есть, биологическая «эволюция» на самом деле эволюцией не является. Исчезнет редактирование — человек через несколько поколений вернется к исходной версии.

Это как боевой вирус — сколько не редактируй геном, через некоторое число мутаций он сбросит все изменения и вернется к исходной форме. В любом случае биологически человечество «новой нормальности» будет нестационарной системой, требующей постоянной подпитки ресурсом изменчивости.

С когнитивной точки зрения подключение человека к информационным сетям через интерфейсы точно так же нельзя назвать стационарным. Каждому рожденному придется вживлять новые комплекты интерфейсов, а еще обновлять, перепрошивать и так далее. О какой стационарности можно тут говорить?

Социальная стратификация новой нормальности тоже не выглядит устойчивой и стационарной. По сути, её социальная структура — полностью лишенное собственности население и обладающий всей собственностью управляющий контур. Это даже не военный коммунизм (кстати, введенный временно с полным пониманием временности этого состояния). Это идеальный военный капитализм в своем предельном состоянии, для которого вряд ли сегодня есть адекватное определение. В чем неустойчивость этой системы? В отсутствии нормального распределения. Та самая кривая Гаусса будет разорвана и сведена в две точки, уходя в бесконечность на одной оси координат и стремясь к нулю на другой. Подобное вымороченное состояние невозможно поддерживать естественным образом — здесь просто нет баланса. Как можно сбалансировать меч, у которого масса лезвия и масса рукояти сведены в точки, а связь между ними разорвана?

Капитализм «участников» вместо капитализма «собственников» – это полностью стерильный капитализм, принципиально отличающийся от коммунизма тем, что в коммунизме потребности человека ограничиваются на уровне сознательного самоограничения, в капитализме участников потребности ограничиваются только и исключительно местом в социальной иерархии (которая ко всему прочему будет крайне плоской).

В общем, если внимательно посмотреть на предлагаемый сюжет новой нормальности, то ни в одном месте этого проекта нельзя найти хотя бы подобие стационарности. Это сознательный проект хаотизации пространства с тотальным разрушением его структурности.

Это не хорошо и не плохо. Это базовая характеристика любого промежуточного состояния.

Для устойчивых стационарных систем энтропия — то есть, энергия, которую невозможно использовать для совершения полезной работы — есть зло. Выше энтропия — больший ресурс расходуется впустую, менее устойчива вся система. Но для нестационарных систем энтропия — высшее благо. Именно в ней возникают зародыши будущих новых систем. Термодинамика превращается в синергетику. Наша вселенная произошли из абсолютного хаоса Большого взрыва, в котором немедленно начались флуктуации, вокруг которых начали собираться звезды первого поколения. Они быстро выгорели, но к моменту гибели произвели более тяжелые, чем водород, элементы и выбросили их в пространство. Тем самым усложнив систему. Мы, в общем-то, состоим из продуктов распада звезды, существовавшей миллиарды лет назад и давшей жизнь и Солнцу, и планетам нашей системы, и нам. Развитие всегда так и идет — по нарастающей, затем доходит до предела, и абсолютный порядок превращается в свою противоположность — абсолютный хаос. В котором снова возникают новые зародыши.

Шваб, строя новую нормальность, как абсолютный порядок, ведет ее к катастрофе, которая заложена в ее полностью нестационарном проекте. Этот проект нежизнеспособен, он исчерпает свой ресурс (причем достаточно быстро, так как понятно, на что он будет его расходовать, а вот из чего брать — тут темный лес. По сути, новая нормальность — это некая анорексия, когда организм поддерживает свое существование, пожирая сам себя).

В определенном смысле «Великая перезагрузка» – в чистом виде социал-дарвинизм, доведенный до идеала. Она расчищает строительную площадку бульдозером, не оставляя даже фундамент. Что полностью отрицает разумность происходящего — человечество существует за счет непрерывности своей истории, когда на фундаменте ушедшей цивилизации возводилось здание новой. Никогда не ставилась цель зачистить всё до базальтового слоя — просто по причине полной неадекватности этой задачи. Но «новая нормальность» такую задачу ставит, она ее проектирует. И это, пожалуй, ключевое отличие нынешней катастрофы от всех предыдущих — в ней нет понятного и проектного будущего. Оно, безусловно, возникнет, но даже предположить, каким оно может быть, невозможно. Что, в общем-то, и отрицает разумность самой концепции. Нельзя прервать историю без уничтожения самой цивилизации.

Противоречие, которое создало проект «новой нормальности», объективно. Современный капитализм как проект полностью исчерпал свой потенциал. Это факт. Но метод, с помощью которого это противоречие предлагается разрешить, выходит за само понятие разумной деятельности. Если бы я верил в инопланетян — то такую тотальную зачистку от предыдущей цивилизации можно было бы проводить в их интересах. Но так как есть бритва Оккама, то более логично предположить, что проектировщики новой нормальности — просто абсолютные социопаты. Это куда как более вероятно, чем разумные мхи с Юпитера.

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