COVID-19 при варикозе вен повышает риск развития тромбоза

Хирург Армен Авакян заявил, что при варикозе COVID-19 может спровоцировать у пациента тромбоз. По его словам, после перенесенного коронавируса им показана антикоагулянтная терапия.

Тромбоз входит в список осложнений после COVID-19. Те, кто имеет варикозное расширение вен, больше чем другие подвержены риску формирования тромбов. Эта проблема представляет собой бомбу замедленного действия. Никто никогда не знает, когда образуется тромб.

Причиной повышенного тромбообразования после коронавируса является загущение крови. Чтобы избежать подобных проблем, нужно принимать препараты, разжижающие кровь. Их после обследования должен приписать лечащий врач. Срок проводимой терапии обычно составляет 2-4 недели.

Врач отметил, что избежать подобных проблем можно двумя способами. Первым является своевременное лечение варикозного расширения вен, вторым – вакцинация против COVID-19, пишет портал «Политэксперт».