Курение, кофе и аспирин могут отсрочить симптомы болезни Паркинсона?



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Болезнь Паркинсона – вторая по распространенности после болезни Альцгеймера нейродегенеративная патология, которой страдают свыше 7 миллионов человек в мире. Характеризуется эмоциональными и когнитивными нарушениями, сильным тремором, изменением походки, повышенным мышечным тонусом. Чаще всего развивается в пожилом возрасте, но есть случаи и раннего Паркинсона. У мужчин заболевание диагностируется в 1,5 раза чаще, чем у женщин.

Исследование Fox Insight Study финансировал фонд актера Майкла Джея Фокса, который страдает болезнью Паркинсона с 30 лет. Ученые из Института нейрогенетики Любекского университета привлекли к участию около 36 тысяч пациентов из США с этим заболеванием. Добровольцы заполнили анкеты, в которых подробно рассказали о своем образе жизни, привычках, симптомах и принимаемых препаратов.

Ученые распределили участников на несколько групп в зависимости от продолжительности курения, употребления кофе или приема аспирина. Они проанализировали полученные результаты и сравнили возраст начала появления первых признаков болезни Паркинсона во всех группах.

У тех, кто выкуривал за всю жизнь более 100 сигарет, средний возраст начала появления симптомов составил 63,5 года, в то время как у некурящих пациентов — 60,8 года. Количество выкуриваемых сигарет в день также было связано с отсрочкой признаков заболеваний, хотя эта разница была незначительной. Но есть серьезный нюанс: у курильщиков с болезнью Паркинсона двигательные симптомы были хуже по сравнению с теми, кто не имел этой вредной привычки. Кроме того, эта группа пациентов чаще сталкивается с депрессией, тревожностью, проблемами с памятью и болевым синдромом.

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У любителей кофе симптомы заболевания также развиваются с отсрочкой — 61,9 года против 59,4 года у тех, кто не употребляет этот напиток. Защитный эффект потенциально усиливался в зависимости от количества выпитых чашек и продолжительности потребления. Кроме того, кофе был связан с менее тяжелыми двигательными нарушениями.

Когда ученые оценили возможный защитный эффект различных противовоспалительных препаратов, самый высокий показатель обнаружился у аспирина — популярное лекарство было связано с отсрочкой симптомов на 5 лет. У пациентов, принимавших не менее двух таблеток в неделю в течение 6 месяцев и больше средний возраст появления симптомов составил 64 года. У тех, кто не принимал аспирин — 59,1 года.

Ученые отметили, что эти результаты помогают улучшить понимание болезни Паркинсона и могут повлиять на создание эффективной терапии для отсрочки и замедления ее прогрессирования. Но до этого еще далеко, поскольку точные механизмы этого защитного эффекта пока неясны. Пациенты не должны считать эти выводы руководством к действию, особенно если это касается курения.

«Вредное воздействие курения на здоровье значительно перевешивает любые потенциальные преимущества при болезни Паркинсона», — сообщили авторы исследования.