 

Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из “Папиных дочек”

26.11.2021, 10:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Михаил Казаков родился в 1988 году. В первый раз на экранах актер появился еще в детстве – он сыграл в 20 эпизодах киножурнала “Ералаш”.
После “Ералаша” артист снялся в телепередачах “Фитиль”, “6 кадров” и получил роли в нескольких фильмах. Однако в 16 лет Казаков совершил поступок, который едва ли не перекроил всю его жизнь.

В 2005 году будущая звезда “Папиных дочек” встала на защиту своей школьной подруги во время ее ссоры с 20-летним парнем. Михаил нанес молодому человеку несколько ножевых ранений. Парень скончался, а Казаков признался в содеянном и получил тюремный срок за непреднамеренное убийство. Через год, после примирения сторон, уголовное дело закрыли – Казаков вышел на свободу.

Настоящую славу и любовь зрителей Михаил получил только после того, как появился в образе Полежайкина – двоечника и друга Галины Сергеевны в “Папиных дочках”. Казаков снимался в проекте вплоть до его завершения. В 2013 году экранная история семьи Васнецовых закончилась, но с тех пор актер так и не получил более яркой и заметной роли. К тому же, с годами артист сильно изменился – он уже давно не похож на длинноволосого и крупного Полежайкина, которого знали все телезрители.

Несколько лет назад Михаил полностью поменял свою внешность: сделал другую стрижку, отрастил щетину и сбросил 20 килограммов. Как признавался актер, для похудения ему не пришлось сидеть на диетах – он избавился от лишнего веса благодаря ходьбе.

Артиста можно назвать примерным семьянином. 10 лет назад он женился на девушке по имени Елена, которая уже тогда воспитывала маленькую дочку. Через год после свадьбы в семье случилось прибавление – у супругов родился сын Мирослав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Казаков (@kazakovfly)

Казаков неоднократно говорил, что не собирается полностью отдавать себя актерской карьере. Помимо съемок, артист проявил себя как ведущий мероприятий и бизнесмен: он открыл свой магазин одежды и несколько филиалов кадрового агентства “КиноДом”. Однако в прошлом году с Михаилом случилось несчастье, которое сильно повлияло на его привычный образ жизни.

В сентябре 2020 года стало известно, что упал с 12-метровой высоты, когда пытался запечатлеть пейзажи родной Твери. Мужчина сломал обе ноги, почти полгода провел в инвалидном кресле и прошел долгий путь к восстановлению. До сих пор Казаков ощущает последствия тяжелой травмы и благодарит за спасение своего лечащего врача. 33-летняя Звезда “Папиных дочек” оставила актерскую карьеру и посвятила себя бизнесу – во всех начинаниях Михаила поддерживает семья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Ученые обнаружили способных хватать добычу на суше рыб

13.08 / Россияне назвали главные минусы работы из дома

04.08 / Исследование доказывает снижение заболеваемости COVID-19 среди привитых людей

24.11 / Мнение: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

02.07 / Оливия Уайлд и Гарри Стайлс отдыхают вместе в Италии: редкие фото пары

25.10 / Клиенты оставили официантке обидную записку, а то что было в ней оскорбило девушку до слез

04.12 / Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо

25.06 / В Уэльсе женщины стали заболевать COVID-19 существенно чаще мужчин

19.04 / Джастин Бибер, слезы и миллионы долларов: новые детали специального выпуска “Друзей”

12.12 / Мнение: Болезнь как черная метка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика