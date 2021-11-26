Дед Мороз проведёт прямую линию на «Первом канале» 30 декабря

О необычном формате празднования Нового года в телеэфире сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

30 декабря в четырехчасовом формате прямой линии на вопросы россиян со всей страны ответит Дед Мороз.

– Это будет уникальная программа. Наши телезрители смогут задать главному волшебнику страны любые вопросы. А он, в свою очередь, даст им оптимистические ответы из своей резиденции в Великом Устюге. Дедушка пообещает экономический рост, повышение доходов, низкие темпы роста инфляции, а детей ждут новогодние подарки. Кому-то подарят собаку, а кто-то даже сможет пролететь на вертолёте над Великим Устюгом, – рассказал глава «Первого канала».

Эрнст добавил, что приём вопросов в письменной форме, в аудио- и видеоформате начнётся 1 декабря. Обращения можно отправить на горячую линию, сайт «Первого канала» или в соцсети. Наиболее популярные темы, по мнению редакторов администрации Деда Мороза, будут озвучены в прямом эфире.

Если эксперимент будет удачным, Эрнст пообещал сделать прямую линию с Дедом Морозом ежегодным.

—