 

Дед Мороз проведёт прямую линию на «Первом канале» 30 декабря

26.11.2021, 8:51, Разное
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О необычном формате празднования Нового года в телеэфире сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

30 декабря в четырехчасовом формате прямой линии на вопросы россиян со всей страны ответит Дед Мороз.

Дед Мороз проведёт прямую линию на «Первом канале» 30 декабря– Это будет уникальная программа. Наши телезрители смогут задать главному волшебнику страны любые вопросы. А он, в свою очередь, даст им оптимистические ответы из своей резиденции в Великом Устюге. Дедушка пообещает экономический рост, повышение доходов, низкие темпы роста инфляции, а детей ждут новогодние подарки. Кому-то подарят собаку, а кто-то даже сможет пролететь на вертолёте над Великим Устюгом, – рассказал глава «Первого канала».

Эрнст добавил, что приём вопросов в письменной форме, в аудио- и видеоформате начнётся 1 декабря. Обращения можно отправить на горячую линию, сайт «Первого канала» или в соцсети. Наиболее популярные темы, по мнению редакторов администрации Деда Мороза, будут озвучены в прямом эфире.

Если эксперимент будет удачным, Эрнст пообещал сделать прямую линию с Дедом Морозом ежегодным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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