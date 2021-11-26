Мнение: Три власти

“Опираясь на имеющиеся в публичном доступе данные социологических исследований, попробую кратко описать основные электоральные группы в том виде, в каком, как мне представляется, они к сегодняшнему дню сложились.

В состав оппозиционного ядра входит порядка 8 процентов от общего числа избирателей. Это люди, для которых политические вопросы почти так же важны, как и их личные повседневные дела. Политика для них – полноценная составная часть их жизни.

Оппозиционная периферия – около 15 процентов. Эти люди тоже недовольны режимом…” – и т.д.

Решил почитать очередной политологический анализ российского общества от маститого политолога, попавшийся на глаза в ФБ – но уже на третьем абзаце заскучал. Обтекаемые, давно набившие оскомину формулировки – не главное, хуже, что уже с самого начала чувствуется какая-то дыра в рассуждениях, лакуна. В общем – бельмо в глазу. Чего-то важного “рассуждатель” в упор не видит – поэтому с самого начала ясно, что картинка у него в любом случае получится ущербной.

Но чего? А потом понял. Все – хоть кремлевские, хоть оппозиционные политологи, которые пытаются рассуждать о политических предпочтениях россиян, делают одну ключевую ошибку: они меряют отношение только к власти в России, как бы считая, что она и есть единственная.

А ведь это, мягко говоря, не так – и тут повод в очередной раз сказать спасибо ковиду, который максимально прояснил в том числе и этот вопрос. В реальности у россиян наличествует отношение к минимум ДВУМ “властям”. Из них одна – уже привычная нам путинская (и вот тут, пожалуй, даже нет особого смысла отделять от “федеральной” власть региональную или муниципальную – в представлениях основной массы россиян они все равно сливаются).

Но есть и вторая – власть, которая в представлении россиян зачастую не менее, а то и более реальна, чем “внутренняя”. Это власть ВНЕШНЯЯ, и ей не так просто придумать обозначение. Какая это власть – мировая? Или правильнее ее назвать “Запад”? Демократическая? Власть Корпораций? Разные наименования так или иначе подходят. Понятно, что представление о ней у людей более размытое, не такое определенное – но главное, что оно ЕСТЬ.

А если ввести в анализ эту переменную, условно, “отношение к Мировой Власти” – мы сразу получим куда более цветастую и богатую картину российских предпочтений. Появление “второй власти” сразу влечет за собой еще как минимум два сравнительных параметра: Сила и Привлекательность. То есть эти две власти в мозгах россиян

а) существуют

б) не обязательно тождественны

в) их можно сравнивать по Силе и по Привлекательности

Но в принципе, в анализе предпочтений должно быть три Переменных (власти). Это

1. Путинская власть

2. Мировая власть

3. (Потенциальная) внутренняя власть, или – Оппозиция.

Причем варианты могут быть разные, и их много.

Например, можно считать, что “Путин сильнее” – что соответствует утверждению “наша страна суверенна”. Это одна группа электората.

Можно считать наоборот, “Мировая власть сильнее”, т.е. “наша страна несуверенна” (и что-то подсказывает, что сторонников второй версии в стране больше). И это ведь коренным образом меняет выводы по сравнению с простым анализом по принципу “поддерживает или не поддерживает путинскую власть”! Ясно ведь, что некто (некая группа) может в принципе, к примеру, симпатизировать Путину – но если он (они) в то же время считают, что власть в стране несуверенна – его симпатии могут казаться ему самому совершенно незначимыми! То есть он, условно, симпатизирует Путину, но считает его слабее Мировой власти, поэтому поддержит менее симпатичных ему оппозиционеров, только потому, что думает – те смогут дать Мировой власти отпор.

А ключевым параметром, определяющим отношение к обеим “внутренним” властям – текущей и потенциальной – может быть как раз отношение к власти Мировой (название условное). Вот этого упершиеся в рамки одной страны политологи просто не в состоянии уловить и заметить, и природа предпочтений так и будет оставаться для них тайной за семью замками. То есть – возьмем так называемую “прогрессивную”, она же “либеральная” общественность. Очевидно – они почти полностью определяются своей симпатией прежде всего к власти Мировой, условному “Западу”. Именно на основе того, что собирается делать власть или оппозиция в России по отношению к мировой власти, прогрессивная общественность определяет свое отношение к внутренней власти и к оппозиции. Собирается бороться (борется) с “западным влиянием” – афронт и анафема; собирается всячески солидаризоваться – внутренней власти, какими бы диктаторами они не выступали – респект и уважуха.

И наоборот. Что такое “государственники” в этой классификации? Они Мировую власть не любят, боятся ее – и их отношение к “путину” определяется как раз тем, что он Мировой власти “противостоит”. А вот оппозиция, на взгляд “государственников”, собирается сдать страну “Мировой власти” – за это они ее и ненавидят.

Плодотворная идея, если всё расписать – могла бы диссертация получиться. Стал бы я как Касамара – кандидат политологических наук…

Нет уж.