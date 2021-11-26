Почему на Руси боялись зеркал?

Зеркала на Руси долго, до конца XVII века, относились к «грехам заморским». Считалось, что благочестивым людям следует избегать их. Более того, в 1666 году Церковный собор установил запрет на зеркала для духовных лиц. Примет и суеверий, которые связаны с зеркалами, на Руси существовало много. Некоторые в ходу до сих пор.

Зеркало – возможность вернуться с того света

К зеркалам на Руси относились настороженно. Считалось, что они представляют собой своеобразный переход между тем и этим светом. Если вспомнить русские народные сказки, то в них говорилось о зеркальном блюде, на котором кружилось «райское» яблочко – с помощью этих предметов участники сказки следили за героем, путешествующим по миру мертвых. Избушку Бабы-Яги еще нужно было поискать, а зеркало – вот оно, в руках, в доме. Если выразиться современным языком – своеобразный портал между жизнью и смертью.

Потому существовала традиция занавешивать зеркала в доме, где только что умер человек. Это нужно было для того, чтобы умерший не смог воспользоваться этим зеркальным соединительным тоннелем и вернуться с того света.

Кроме того, над покойником читали молитвы. А ведь зеркало на то и зеркало, чтобы отражать всё наоборот. Что же получается: молитва, прочитанная над умершим при незавершенном зеркале могла отразиться в нём и превратиться не в молитву, а во что-то страшное, злое, дьявольски искаженное.

Смотреться в зеркала сразу после того, как в доме произошло трагическое событие, тоже не рекомендовалось. Говорили, что такой храбрец может пойти вслед за покойником на небеса.

Не смотрись в зеркало, заболеешь!

Наши предки считали, что зеркало способно собирать негативную энергию. И не только ее, но и болезни, неприятности и другие никому не нужные вещи. Потому младенцев запрещалось подносить к зеркалам – ведь малыш совершенно беззащитен, а зеркало сильное, и его энергия может нанести вред новорожденному. И если малыш заикался, страдал ночными кошмарами, не мог говорить или его глазки косили, то говорили, что, скорее всего, мать поднесла его к зеркалу сразу после рождения.

Боясь этих неприятностей, беременные женщины опасались подходить к зеркалам. Люди, имеющие какие-то хронические заболевания, тоже не должны были увлекаться рассматриванием себя в зеркальной поверхности. Особенно если в данный момент болезнь была в стадии обострения. Ведь коварное зеркало могло воспользоваться необычным состоянием и оказать негативное влияние на несчастного.

На Руси верили в духов, боялись, что они могут причинить зло. Считалось, что активизируются злые силы ночью, особенно начиная с полуночи. Потому и смотреться в зеркало в ночное время рисковали немногие. Для того, чтобы гадать с этим предметом, тоже требовалась достаточная смелость, Ведь все ждут прекрасного доброго молодца, а вдруг в темноте отразится не он, а страшный и коварный чёрт.

Если зеркало треснуло, то по приметам его злые силы усиливались во много раз, и смотреться в такую зеркальную поверхность очень опасно. А разбитого зеркала многие боятся и сегодня, говоря: «Ах, разбилось, быть беде». Подругам на Руси нельзя было смотреть в зеркало вдвоем. Старики говорили, что одна из женщин, увидев отражение второй, может навести порчу. Кстати, сегодня некоторые девушки верят, что если одновременно с подругой посмотреться в зеркало, то можно влюбиться в одного парня – кому нужны такие хлопоты и душевные страдания?

Спи да ешь от зеркала подальше

Может возникнуть вопрос, откуда же зеркала берут эту самую негативную энергию? Объяснялось всё просто – если человек расстроен, плачет или не находит себе места от злости, то посмотревшись в зеркало он отдает ему свою негативную энергию. Зеркалу только этого и надо – оно хватает ее своими прозрачными руками, а потом стреляет в людей при подходящем случае. Потому на Руси никогда не ели и не пили перед зеркалом, говорят, что в этом случае можно проесть красоту и пропить счастье. Также верили, что человек, который ест перед зеркалом, может заболеть или притянуть к себе какие-то невзгоды.

Поскольку к зеркалу относились как к тоннелю в загробный мир, то спать перед ним нельзя было под страхом смерти. Ведь когда человек спит, он словно умирает, теряет способность защищаться, разговаривать, а это означает, что злые силы могут воспользоваться его энергией или даже забрать к себе, на тот свет. Не рекомендовалось вешать зеркало возле супружеской кровати, потому что это могло, по мнению предков, привести к измене.

Как хоронили зеркала

Поскольку разбившееся или треснувшее зеркало якобы выпускало весь накопленный негатив, то выбирать зеркало нужно было очень тщательно, заботясь о его качестве, хорошо осматривая. Бытовало мнение, что если удалить из дома старые, треснувшие, потемневшие или имеющие сколы зеркала, то можно освободить свое жилье от негативных полей, сделать жизнь лучше, чище, счастливее.Но как быть, ведь выбрасывать зеркало по приметам тоже было нельзя.

Выход был найден: зеркала в древности хоронили. Это простой и быстрый способ. Нужно было взять зеркало, от которого необходимо избавиться, завернуть его тщательно в непрозрачный кусок ткани или бумаги, лучше всего черного цвета. Упакованное таким образом зеркальце несли в лес, где просто закапывали под деревом. Единственное, нельзя было выбирать осину. При этом производить все эти действия нужно было в хорошем настроении, стараясь излучать только положительные эмоции – тогда зеркало «не обижалось» и уходило на покой с миром.

К счастью, сегодня мы не боимся зеркал. Они окружают нас со всех сторон: в магазинах и спортивных залах, в салонах красоты и развлекательных центрах, в клубах и ресторанах. Они стали элементом современного интерьера, и используются не только по прямому назначению, но и для украшения помещения.