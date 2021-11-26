 

Эксперты предупреждают о «большом мировом затемнении»

26.11.2021, 6:58, Разное
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Министерство обороны Австрии выпустило предупреждение с опасениями о бессрочном отключении электроэнергии.

Австрийские Вооруженные силы были правы в своих последних прогнозах о рисках для национальной безопасности, в числе которых глобальная пандемия, террористический акт в Вене и кибератаки были одними из этих прогнозов. Теперь военные эксперты предупредили о большом отключении электроснабжения на неопределенное время.

– Вопрос не в том, будет ли большое затемнение, а в том, когда, – заверила министр обороны Австрии консерватор Клаудия Таннер.

Затемнение приведет к тому, что светофоры, банкоматы, телефонная связь, интернет и другие услуги перестанут работать, что свидетельствует о крайней зависимости от цифровизации данных и повседневной необходимости этих устройств.

В менее развитых странах также будут наблюдаться серьезные последствия, поскольку они в течение нескольких часов могут остаться без электроэнергии, и тысячи пациентов могут умереть без жизненно важного оборудования.

– Одна из самых больших угроз современному государству, – заявил австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер о затемнении.

– Затемнение – это угроза огромного влияния на общество. И важно, чтобы все аварийные службы, такие как полиция, машины скорой медицинской помощи продолжали функционировать. В случае отключения электричества главной задачей военных является обеспечение и поддержка других аварийных служб, – отметил австрийский подполковник Пьер Кугельвейс.

Эксперты из Австрии начали информационную поддержку, в рамках которой они дают жизненно важные советы о том, что необходимо иметь под рукой в случае наступления события такого масштаба: топливо, свечи, батареи, консервы и питьевая вода.

– Что делать, когда ничего не работает? Когда нет ни воды, ни электричества. Большое затемнение имеет огромные последствия. С помощью этой кампании мы намерены повысить осведомленность граждан и дать ценные советы, – сказали они.

В настоящее время эксперты не обозначили предполагаемой даты того, когда это может произойти, но Австрия стремится быть полностью подготовленной к 2025 году.



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