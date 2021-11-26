 

США просят Россию увеличить добычу нефти – Захарова

26.11.2021, 6:54, Разное
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Комментируя новые санкции Вашингтона против “Северного потока – 2”, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что США с одной стороны возводят всяческие барьеры для Москвы, а с другой – уговаривают увеличить добычу нефти ради снижения цен.

По словам дипломата, американцы просят об этом не только Россию, но и другие добывающие нефть страны. США призывают “качать больше” уже несколько месяцев, однако стороны ОПЕК+ не хотят идти на это, пишет Lenta.ru.

Во избежание инфляции американцы планируют использовать 50 миллионов баррелей нефти из собственных стратегических резервов. Распечатать запасы Вашингтон также убедил пять стран – Китай, Японию, Южную Корею и Великобританию.

По мнению ОПЕК, такие шаги станут причиной профицита нефти на мировом рынке. Уже в феврале он достигнет 3,7 миллиона баррелей в сутки. О возможной отмене запланированного на январь увеличения производства уже сообщили несколько участников объединения.

Ранее депутат Государственной Думы Борис Чернышов назвал нефть и газ главными геостратегическими союзниками России. Так парламентарий отреагировал на недавнее заявление Юлии Тимошенко о стоящей на коленях Украине.



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