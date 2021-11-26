 

К чему снится лестница

26.11.2021, 6:54, Разное
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Если приснилась лестница, вам неизбежно придется пережить изменения в жизни. Если вы идете по лестнице вверх, это может пророчить вам взлет в карьере, а может, наоборот, означать непосильную ношу, которую вам предстоит нести.

СОННИК ДМИТРИЯ И НАДЕЖДЫ ЗИМЫ

Есть много разных толкований того, к чему снится лестница. Если она винтовая, значит вас ждет удача. Спускаться во сне вниз по лестнице значит потерпеть в реальности неудачи на личном фронте. Если во сне лестница сломана – начатые проекты не закончатся успешно.

СОННИК АСТРОМЕРИДИАНА

Подниматься по лестнице во сне – хороший знак. Вы достигнете успехов и признания на работе, а также осуществите с легкостью свои цели. Если во сне вы идете по лестнице вверх, в вашей жизни наступил благоприятный период, когда все дела заканчиваются успешно. Все будет складываться так, как вы запланировали.

Упасть с лестницы во сне – негативный знак. Вы катитесь по наклонной с огромной скоростью. Стоит обратить внимание на свое поведение и привычки. Возможно, что-то стоит пересмотреть. Также падение с лестницы означает отклонение от правильного жизненного курса.

Если во сне вы в итоге упали с лестницы, значит в реальности у вас есть злой завистник, скрывающийся под маской доброжелателя. Такой человек в реальности пытается сделать все, чтобы вы потерпели неудачу.

Сон, в котором вы спускаетесь по лестнице, тоже неблагоприятный. Вы откатываетесь в своем развитии назад, отдаляясь от своей мечты. Кроме того, это может означать наличие любовных отношений без взаимности.

Видеть себя во сне на широкой роскошной лестнице, говорит о том, что вы на правильном пути. Вас ждет финансовое благополучие и стабильность в отношениях.

Сидеть на лестнице во сне – медленное продвижение на пути к осуществлению целей и задач.



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