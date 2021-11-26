Кассовый враг

Зарплаты у нас — ни прибавить, ни убавить.

Что-то не туда смотрят живописцы и фотохудожники. Не там устанавливают мольберты и штативы фотоаппаратов. Сдалась им женщина, выходящая из моря! Пригляделись бы: куда прекраснее мужчина, выходящий из бухгалтерии. Или отходящий от окошечка кассы, через которое выдают зарплату…

На минувшей неделе все живо обсуждали зарплату футболиста Зобнина, а я оказался вне игры. Не принял участия. И не потому, что не хотел считать деньги в чужих карманах. Симпатичного спартаковца Романа Зобнина, кроме как в футболке и трусах, я ни в какой одежде не видел. Какие у него карманы, внутренние или накладные, и сильно ли они оттопыриваются, понятия не имел. Но появились две новости. Сначала в Сеть утекла зарплатная ведомость московского «Спартака», где более других притягивает внимание строка: Роман Зобнин — 3,49 миллиона евро за сезон. Вроде бы неплохо. Граждане РФ пришли к общему мнению, что за такие деньги всякий бы весь сезон топтал газон.

Образованные люди быстренько пересчитали евро на рубли, получилось 26 млн в месяц.

Сколько это будет за один тайм и за добавленные судьей минуты, сосчитать не успели, поскольку появились еще более волнующие публикации: дескать, Зобнин пришел к своему футбольному начальству и заявил, что его футбольный труд вознаграждается несправедливо. И настоятельно попросил навести в этом деле порядок. То есть уменьшить ему зарплату. Этак на миллион. И по всему выходило, что честно рассудил парень: ни пасов накоротке, ни диагональных передач, ни прострелов вдоль ворот на три с половиной миллиона евро он выдать не может, а если ему убавят зарплату, то ничего страшного. Он же не останется гол. Какой гол? Останутся два гола, которые он забил в 16 матчах сезона.

Что тут началось! Кто с одобрением, кто с недоумением, этот небывалый поступок прокомментировали все: спортивные обозреватели, ветераны футбола, чемпионы в других видах спорта, темпераментные болельщики и их темпераментные жены. Иван Ургант пошутил об этом на Первом канале. А когда вся страна была уже в курсе, высказался агент Зобнина Павел Андреев и, можно сказать, сделал подкат под сенсацию:

«По моим данным, это фейк. У него действующий контракт до 2023 года. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?»

Если так, то очень жаль. Жаль не денег, которые футбольный клуб тратит на необъяснимые зарплаты футболистов. Жаль, что новость не продержалась еще недельку. Она могла бы заметно помочь установлению социальной справедливости в отдельно взятой стране. Еще каких-то два-три дня, и по примеру сознательного и скромного футболиста к администрации президента потянулись бы с заявлениями члены советов директоров нефтегазовых компаний, главы госкорпораций, руководители государственных банков. Они убедительно просили бы убавить их несусветные зарплаты, которые неприлично получать в стране, где миллионы людей за чертой бедности, и при этом в ней празднуется День народного единства.

Вслед за ними, возможно, попросили бы уменьшить им зарплаты депутаты Госдумы, губернаторы, мэры городов… Некоторые даже могли вообще от зарплат отказаться.

Так и заявили бы: «Да не нужна нам никакая зарплата. Вы взгляните, какие доходы у наших любимых жен…»

Но ничего такого не произошло. И все эти товарищи будут и дальше получать из казны даже больше футболистов, хотя попросите их подать угловой или вбросить мяч из аута и увидите, что их способность к полезным действиям явно переоценена.

Я тут написал, что наиболее состоятельные менеджеры пошли бы с заявлениями в администрацию президента, хотя вряд ли миллиардные зарплаты устанавливает и контролирует президент. Он как-то даже признавался, что не знает зарплату руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, хотя при этом подчеркивал, что при вознаграждении менеджеров такого масштаба следует соблюдать элементы социальной справедливости.

Владимир Владимирович, как известно, давно беспокоится не о чьих-то высоких зарплатах, а о чьих-то низких. Вот и недавно на встрече с депутатами новой Думы он заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы млн граждан. И, пожалуй, так оно и есть. Главный враг даже не НАТО, которое расширяется на восток, а доходы, которые при нашей экономике ни в какую сторону расширяться не хотят.

Хотя иногда бывает… И тут я наконец поясню, почему с некоторым опозданием подключился к сенсации (то ли подлинной, то ли ложной) с футболистом «Спартака». Отвлекся немного на событие в Екатеринбурге. Там городская администрация, вдумчиво подойдя к вопросу, повысила зарплаты сотрудникам кладбищ. Ну понятно: пандемия, смертность возросла, работы ритуальным службам прибавилось. Так вот, интернет-издание Znak.com сообщает, что, в частности,

землекопам к окладу прибавили 423 рубля и что он достиг 10 тысяч 987 рублей. И городская власть, наверное, считает, что вопрос решен.

Вроде теперь эти угрюмые и неразговорчивые мужики в спецовках, идущие в авангарде физического труда, будут прямо-таки загребать деньги лопатой.

Конечно, мы с вами люди сообразительные и догадываемся, что кладбищенскому землекопу перепадают кое-какие вознаграждения от клиентов. Попробовал бы он при такой тяжелой работе жить на привычные для многих наших людей десять тысяч. Довольно скоро выдохся бы и навсегда остался бы на своем рабочем месте.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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