«Яблоко» больше «не может терпеть»

Сотни членов московского отделения партии лишились права влиять на решения руководства за симпатии к Кацу и «Умному голосованию».

В понедельник, 22 ноября, в московском отделении «Яблока» завершилась перерегистрация членов партии. Согласно официальному заявлению, после процедуры зарегистрированы оказались всего 240 членов московского отделения. В регистрации отказали 189 членам партии, а еще 488 человек посчитали «выбывшими» и сняли с учета, так как они не подали в срок необходимые для перерегистрации документы. Снятые с регистрации члены партии теперь не могут голосовать на собраниях «Яблока», избирать членов руководящих органов партии и самим в них избираться. Корреспондентка «Новой» поговорила о происходящем с руководством московского «Яблока» и теми, кто потерял возможность влиять на него.

Голосование в московском отделении Яблока». Председательствует Сергей Иваненко. Фото: «Яблоко»

Перерегистрация в московском «Яблоке» проходила с 1 по 15 ноября. Процедура была связана с кадровой реформой партии, которую начали проводить в начале этого года. Реформа предполагает разделение участников партии на разные группы по степени вовлеченности, в частности введение института «зарегистрированных» и «незарегистрированных» членов партии. Сторонник партии «без регистрации» лишен права голосовать на собраниях «Яблока», избирать членов руководящих органов партии и самому в них избираться. В октябре стало известно, что

среди причин для снятия с регистрации может оказаться поддержка «Умного голосования» («УГ») и политики основателя ФБК* Алексея Навального.

Как рассказывал «Коммерсанту» зампред московского «Яблока» Иван Большаков, членов партии, снятых с регистрации, могли перевести в категорию незарегистрированных членов партии, ее сторонников, кандидатов в члены партии с испытательным сроком или вовсе исключить. При этом набор категорий еще пока не утвержден, его обсудят только на съезде партии, который запланирован на декабрь. В ходе перерегистрации члены партии также должны были пройти собеседования, на которых определяли их соответствие уставу партии.

Московский мундеп Виктор Грехов рассказал «Новой», что собеседования продолжительностью в десять минут проводили с помощью Zoom. Вопросы были «стандартные»: как вы относитесь к «Умному голосованию», подписывали ли вы то или иное открытое письмо и не поменяли ли своего мнения, какой полезной деятельностью для партии занимались в последние два года. Собеседники «Коммерсанта» из московского «Яблока» также добавляют, что

членам партии задавали вопросы про Крым и отношение к директору фонда «Городские проекты» Максиму Кацу.

Во время заседания бюро регионального совета заместитель председателя партии, председатель московского отделения Сергей Иваненко пояснил (отрывок записи трансляции есть в распоряжении редакции), что собеседования проводили преимущественно с членами партии, по которым возникали вопросы. По словам члена регионального совета и председательницы партийной комиссии Галины Михалевой, успешно его смогли пройти 107 человек. При этом, как отмечал Иван Большаков в разговоре с «Коммерсантом», пересмотр статусов членов партии был скорее связан с очисткой партии от сторонников Максима Каца (самого политика из партии исключили еще в начале 2020-го). Его слова частично подтверждаются высказываниями как и Михалевой, так и других членов бюро.

Максим Кац. Фото: Георгий Малец, для «Новой газеты»

— Несмотря на то что были методички, как проходить наше собеседование, люди не могут последовательно врать. Классический вариант, [когда человек на собеседовании говорил] «я ничего не делал, я переводил деньги Брюхановой и [экс-кандидату в Московскую городскую думу, поддержанному Максимом Кацем, Петру] Карманову и не согласен с партийным руководством». Здесь рекомендация понятная, — пояснила Михалева на заседании (цитата по видео).

— Это история не месячной давности и не трехмесячной. Эта история уже несколько лет длится, — отметил Иваненко в обсуждении взаимодействия членов «Яблока» и сторонников Каца.

— На самом деле, у нас терпение кончилось, и мы приходим к принятию решения, чтобы продемонстрировать, что мы политическая партия, а не клуб любителей кого бы то ни было.

Согласно пресс-релизу московского «Яблока», лишиться статуса зарегистрированного члена партии можно было при нескольких условиях:

отсутствие деятельности в партии за последние два года;

поддержка на избирательных кампаниях 2021 года соперников кандидатов в депутаты, выдвинутых партией, а также голосование за соперников «яблочных» кандидатов;

подписание открытых писем, в которых наряду с критикой деятельности партии и ее руководства, на что имеет право любой член демократической партии «Яблоко», содержится ложь, дискредитирующая партию, наносящая ей политический, репутационный ущерб;

нарушение положений устава партии.

Среди снятых с регистрации членов партии оказались также московские мундепы, в частности муниципальный депутат района Раменки Максим Гонгальский и глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. Как рассказала «Новой» Русакова, при ней также сняли с регистрации и других московских мундепов: Григория Толкачева, Виктора Грехова и Василия Дикарева. По данным телеграм-канала «Можем объяснить», всего из московского «Яблока» «выбыли» порядка 15 московских мундепов.

Елена Русакова на пикете в центре Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Муниципальный депутат района Левобережный Виктор Грехов говорит, что его история не сильно отличается от других. Мундеп вступил в партию по призыву Максима Каца, по мере сил участвовал в процессе ее обновления, подписывал письма, направленные руководству партии после «странных» статей и интервью основателя партии Григория Явлинского.

— Я поучаствовал в «собеседовании» перед перерегистрацией, все, что там было мною сказано, потом в исковерканном виде было представлено на вчерашнем заседании Михалевой. Формальный повод для снятия — поддержка «Умного голосования», хотя на собеседовании я довольно развернуто пояснил, как я отношусь к «УГ». Буду оспаривать, если процесс будет массовым. В одиночку смысла нет, — объясняет Грехов «Новой».

Для Максима Гонгальского снятие с регистрации оказалось неожиданным. Как шутит муниципальный депутат, он сам не уверен до конца, что его сняли с учета, так как списки «выбывших» были только у членов бюро. Депутат утверждает, что своевременно выслал запрос на перерегистрацию, но после этого его никто не звал на собеседование. В партии только отправили ссылку на дистанционное заседание бюро регионального совета, где он услышал, что его снимают с регистрации.

— Снятие с регистрации означает лишение члена партии права голоса при выборе руководящих органов. Сейчас у текущего руководства московских органов отделения полномочия заканчиваются буквально через неделю. Будут избираться новые. Текущее руководство лишает регистрации членов партии, чтобы они не смогли проголосовать против него, — уверен Гонгальский.

Председатель московского отделения партии Сергей Иваненко на вопрос «Новой», как он относится к тому, что большая часть московского отделения партии лишилась права голоса, отвечает, что такое утверждение неверно. Иваненко указывает на то, что право голоса имеют 237 человек против 202, которых сняли с регистрации (таковы были предварительные данные перерегистрации, в официальном пресс-релизе 240 против 189). 488 человек, которые не подали документы на перерегистрацию и официально числятся «выбывшими» из «Яблока», по его словам, совсем другая история.

— Это не лишение членства, потому что [эти 488 человек] ничего не заявили. Если они обратятся к нам и скажут, что их ошибочно [сняли с регистрации] или они забыли обратиться [чтобы их зарегистрировали], мы их вернем.

Сняты с регистрации были те, кто боролся против «Яблока», — отвечает председатель московского отделения.

Формально членства в партии вообще никого не лишили, добавляет член бюро регионального совета московского «Яблока» и депутат Мосгордумы Максим Круглов. Кроме того, по словам депутата, решения, принятые на заседании, все еще можно оспорить через федеральные органы партии.

Круглов поддерживает процедуру перерегистрации и не видит в произошедшем никаких проблем. По его мнению, смысл перерегистрации в том, чтобы в партии остались люди, которые действительно разделяют ценности «Яблока», в том, чтобы партия стала партией единомышленников. Прошедшие выборы в Госдуму, по его мнению, показали, что в партии много людей, которые не разделяют партийных решений и призывают голосовать за других кандидатов.

— Я считаю, что невозможно находиться внутри партии и поддерживать ее конкурентов. Так не бывает ни в одной стране развитой демократии. Кроме того, хочется отметить. Когда я на первом курсе университета пришел в «Яблоко», мне было абсолютно все равно, зарегистрированный ли я член партии или нет, имею я право голосовать или нет. Мне было важно поддержать партию, поддержать это политическое направление. Какое это все имеет значение, если человек собирается работать и поддерживать эти ценности? Если же человек приходит только для того, чтобы переизбирать руководство, и ему важно только это — не думаю, что он в таком случае ценен для партии. Наоборот, это лишь провоцирует бесконечные конфликты на ровном месте, — резюмирует Круглов.

Дарья Козлова, корреспондент «Новой»

* Мосгорсуд признал «штабы Навального» и ФБК экстремистской структурой и запретил их деятельность на территории РФ.

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