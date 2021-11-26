Приговор без обоснований

В Челябинске суд отменил приговор анархистам, вывесившим растяжку с обвинениями в адрес ФСБ.

Челябинский областной суд отменил приговор Центрального районного суда и отправил на новое рассмотрение уголовное дело против супругов Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой, которых в сентябре приговорили к двум с половиной и двум годам колонии соответственно «за хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти» — за растяжку, обвиняющую ФСБ в совершении преступлений. Анархистов выпустили из СИЗО. Решение апелляционной инстанции вызвало широкий резонанс: в российской судебной практике отмены приговоров по политическим делам случаются крайне редко.

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова. Фото из соцсетей

Цибуковский и Сафонова присутствовали на заседании по видео-конференц-связи из СИЗО в Златоусте. Как рассказал «Новой газете» адвокат Андрей Лепехин, суд частично учел доводы защиты, отменил приговор его подзащитным и направил дело на новое рассмотрение в Центральном районном суде Челябинска.

«Мотивировочную часть на руки мы пока не получили, но очевидно, суд пришел к тому, что обвинение против Цибуковского и Сафоновой изначально было составлено с нарушениями. Нелогично описан умысел моих подзащитных, а также не обоснованы доводы и доказательства по делу. Следователь ведь должен пояснить по каждому выводу, почему он так решил и какие доказательства имеет. Например,

в обвинении говорится о том, что Цибуковский якобы в качестве оружия пользовался фаером. Почему они решили, что в качестве оружия? Этого объяснения в деле нет», — сказал Лепехин.

По словам адвоката, когда Цибуковский и Сафонова вернутся домой из СИЗО, в отношении них будет действовать запрет определенных действий: анархистам нельзя будет покидать ночью жилище, общаться с людьми, пользоваться интернетом и посещать какие-либо мероприятия.

10 сентября Центральный районный суд Челябинска назначил Дмитрию Цибуковскому два с половиной года колонии, а его жене Анастасии Сафоновой — два года лишения свободы. Они обвинялись по делу о вандализме и хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214 УК). В приговоре суда первой инстанции говорилось, что Цибуковский якобы являлся активистом незарегистрированного межрегионального анархистского движения «Народная самооборона», «пропагандирующего отрицание действующей политической власти». Сам Цибуковский и Сафонова на суде отрицали свою причастность к этому движению. По материалам дела, 15 февраля 2018 года анархисты прибыли к зданию регионального управления ФСБ. Цибуковский достал из рюкзака баннер-растяжку и повесил его на заборе возле здания. Происходящее на телефон снимало «неустановленное следствием лицо». Затем Цибуковский достал из рюкзака фаер и, «применяя его в качестве оружия, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, противопоставляя себя обществу и в том числе сотрудникам государственных органов», забросил его на территорию ФСБ по Челябинской области. Позднее видео с этой акции было опубликовано в социальных сетях.

Анархисты на суде отрицали свою вину. По словам Цибуковского, в их действиях тогда не было хулиганства или какого-то другого преступления. Суду Дмитрий пояснил, что акция была «выражением своего мнения относительно происходящего в стране, никакого нарушения общественного порядка, а тем более выражения явного неуважения к обществу в ходе данной акции не происходило, оружия или используемых в его качестве предметов не применялось, политической ненависти и вражды не демонстрировалось».

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова. Фото из личного архива

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Кроме того, Цибуковский жаловался на пытки электрошокером после первого задержания. Адвокат Андрей Лепехин по этому поводу направлял заявления в военно-следственный отдел СК с просьбой возбудить уголовное дело против силовиков, но ведомство выписало пять отказных постановлений. Среди причин тогда указывалось, что у органов ФСБ нет на вооружении электрошокеров.

Российская судебная практика знает немного случаев, когда уголовные дела против активистов, возбужденные по статье о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, отправляют на новое рассмотрение после обжалования. В последний раз такой случай произошел по резонансному делу «о кукле Путина» против пермских активистов Александра Шабарчина, Данилы Васильева и Александра Эткина. В августе 2020 года Ленинский районный суд Перми приговорил Шабарчина к двум годам колонии общего режима и назначил один год условно активисту Даниле Васильеву.

Другой фигурант Александр Эткин был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Позднее Пермский краевой суд заменил Шабарчину реальный срок на условный и освободил его из СИЗО. В апреле 2021 года Седьмой кассационный суд оставил условный срок без изменений.

Иван Руслянников

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