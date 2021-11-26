 

Власти Татарстана смягчили требования по использованию QR-кодов

26.11.2021, 0:36, Разное
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…в общественном транспорте.

Власти Татарстана расширили список лиц, которые смогут пользоваться общественным транспортом в связи с новыми коронавирусными ограничениями. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе президента республики.

Начиная с завтрашнего дня в общественный транспорт будут пускать не только с QR-кодом, но и со справкой о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Тем, кто привился только первым компонентом вакцины также разрешат пользоваться автобусами, трамваями и метро. Допуск к проезду на общественном транспорте получат и вакцинированные от COVID-19 военные. Ранее власти хотели установить для этой группы жителей отдельный формат QR-кодов.

22 ноября в Татарстане начали действовать новые ограничения, согласно которым для проезда в общественном транспорте необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. С самого утра людям без соответствующего документа отказывали в посадке.

Введенные меры начали провоцировать конфликты между пассажирами и проверяющими: перед входом на станцию пассажиры «начинают возмущаться и срываются на контролеров», заявили в «Метроэлектротрансе». «Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — добавили там.

На следующий день после введения ограничений замминистра транспорта республики Андрей Егоров рассказал, что пассажиропоток упал на 30%. По его словам, из-за новых мер некоторые люди отказались от поездки на общественном транспорте и предпочли добираться до мест назначения своим ходом.

Татарстан первым из регионов РФ ввел QR-коды на общественном транспорте. Помимо этого, в регионе действуют QR-коды для посещения практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 кв. метров. Также запрещена работа в ночное время всех заведений общепита и магазинов, за исключением аптек и автозаправочных станций.

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Источник: Новая газета



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