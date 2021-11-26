Стрелки и глянцевый акцент теней: как создать эффектный макияж для монолидной формы глаз

Монолидная форма глаз, отличительной чертой которой являются веки без складок, выглядит очень красиво. Однако обладательниц таких век это не радует, так как им очень трудно сделать себе макияж, который становится заметным только тогда, когда их глаза закрыты. И специально для них эксперты в косметологии рассказали о нескольких специальных приемах, следуя которым можно стать настоящей красавицей с пленительным взором.

Пудра для бровей для насыщенного цвета

Чтобы сделать идеальный макияж, имея монолидную форму глаз, первым делом нужно выделить брови. Для этого следует воспользоваться пудрой для бровей, благодаря которой они будут выделяться на лице и отвлекать внимание. При этом, нанося пудру, можно сделать акценты омбре, которые создадут иллюзию глубины и выразительности бровей.

Тем более что это косметическое средство обеспечивает интенсивный оттенок и имеет стойкую формулу, так что в его нанесении проблем не возникнет, а цвет бровей не потускнеет в течение долгого времени.

Запрет на дымчатые акценты

Если вы часто используете темно-серые либо черные тени для век, то с этого момента вам следует избегать этого, ведь от макияжа в стиле смоки-айс, веки станут еще более глубокими или плохо заметными. А для того, чтобы монолидные глаза были красивыми и выделяющимися, нужно отказаться от дымчатых акцентов, вместо которых лучше использовать светлые тени для век.

Можно добавить мерцающие тени для век на внутреннюю поверхность глаза, а также провести линию под глазами белым карандашом для бровей, что сделает ваш взор более ярким, живым и сияющим.

Глянцевый акцент теней

Лучше всего для монолидной формы глаз подойдет однотонный макияж, но сделать его нужно так, чтобы он притягивал взгляды. И для этого на веки лучше нанести яркие тени. Причем, не важно, какими они будут. Главное, чтобы они были однотонными и растушеванными полностью на все веко.

Однако и этого мало. Чтобы добавить выразительности макияжу, сверху на тени следует нанести блеск для губ, тем самым сделав глянцевый акцент, который выглядит очень эффектно.

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Нарисованные стрелки

Но так как макияж век будет однотонным, пусть даже глянцевым, одних теней будет недостаточно. Для усиления эффекта нужно будет обязательно нарисовать подводкой стрелки на глазах. Они будут проходить по всей верхней линии ресниц и сделают глаза гораздо больше, чем есть на самом деле, а также послужат тому, что глаза станут более симметричными и очень красивыми.

Главное, выбрать для этих целей действительно качественную жидкую подводку, которая будет держаться весь день.

Использование накладных ресниц

Обладательницам монолидной формы глаз и коротких ресниц ни в коем случае нельзя полагаться только на тушь, делая заключительные штрихи в макияже. Вместо нее лучше воспользоваться накладными ресницами, которые подчеркнут необычность вашей формы глаз и поставят окончательную точку в макияже.

Тем более что они подойдут любому, а приклеить их не составит никакого труда. Зато результат того стоит – вы будете выглядеть поистине неотразимо.