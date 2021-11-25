Мнение: Странности в деле Рашкина

У публики сейчас, пожалуй, самая расхожая оценка – «эх, дурак, подставился» по адресу Рашкина. Мол, надо было быть осторожнее, зачем на рожон полез, и т.д. Но, с другой стороны – позвольте, как «подставился»?? Он же не вышел на улицу перед Госдумой с мегафоном, чтобы проорать «Путина в отставку!» Он не сделал заговор с целью свержения президента, который бы в последний момент раскрыла доблестная ФСБ.

Рашкин, вообще-то, был в глухом лесу, вокруг, насколько можно понять из сообщений, не было не только жилья, но и ДОПов, то есть «дорог общего пользования»! Только какие-то лесные проселки. А время – ночь. С точки зрения русского человека – как раз самое безопасное место в плане «спрятаться от слежки»: вокруг ни дорог, ни людей, ни жилья, к тому ж – не видно ни зги. Только сам Рашкин, его немногочисленная свита – и некоторое количество кабанов и лосей, которые где-то там шуршат в темноте. ВСЁ.

И вдруг – бац! – и его накрывают, причем «тепленького», при туше, без депутатской «корочки», а главное – без лицензии. Послушать официальную прессу – это, мол, была такая невероятная удача неких «егерей». Решили среди ночи прошвырнуться по лесу – ба, Рашкин! Проверили – ба, да он без лицензии! «Повезло». Как в старом постсоветском анекдоте (Рашкин должен помнить, он в начале 90-х был в самом соку): девушку спрашивают корреспонденты – «Маша, вот вы в школе были активной комсомолкой, членом Совета дружины, учились на одни «пятерки», получили золотую медаль… Как же так получилось, что вы стали валютной проституткой?! – Ну, не знаю, – смущается Маша. – Наверно, просто повезло».

Поскольку мы в такое чудесное везение не верим, приходится предположить другое: Рашкина, очевидно, «пасли», и пасли плотно, не жалея ресурсов. Что-то подсказывает, что отследить передвижения человека в сельской местности на бездорожье, а уж тем паче – в лесу ночью – должно быть гораздо сложнее, чем следить на его передвижениями на машине по городу. Получается, для того, чтобы «отловить» Рашкина над тушей лося, спецслужбам пришлось организовать целую спецоперацию.

Но тогда возникает самый интересный вопрос. А на что, собственно, они рассчитывали? Все ведь наверняка знали из досье на «видного оппозиционера», что он – страстный охотник. Знали, что в Саратовской области уже объявлен сезон охоты на лосей, который продлится аж до 10 января. Допустим, приложили они адовы усилия, вычислили, в каком именно месте Рашкин скрывается в лесу, «накрыли» его – а он им «корочку» под нос: меня не трогать, я лицо неприкосновенное! Они «А вот охота…» – а он им кармана: «Вот лицензия, честь по чести, имею право поохотиться!»

И?! И что тогда? Остается вежливо откозырять, извиниться и уйти, а вся «операция» – псу под хвост.

Остается единственный логичный вывод: организуя всю эту «облаву на Рашкина» (пока он организовывал засаду на лося), проверяющие уже были УВЕРЕНЫ, что у Рашкина не окажется с собой ни «корочек», ни охотничьей лицензии. Вопрос – а откуда они могли это знать? И ответ опять только один: Рашкина, очевидно, кто-то сдал. Кто-то из «своих». Скорее всего, из тех, кто его на эту охоту сопровождал.

Возможно, кстати, что это неизвестный «друг егерей» на точное место «охоты» и навел. Попросту говоря, «органы» располагали информатором в самом ближайшем окружении Рашкина, и это была не простая обслуга: человек должен был знать, где держит Рашкин свое удостоверение, а также – с собой оно у него или нет. То есть должен был быть в прямом смысле слова «закадычный» – такой, который может залезать «за кадык» – в том числе и во внутренний карман пиджака или куртки.

Вот теперь картинка вырисовывается. Заодно мы видим, до какой степени плотно «органы» держат всю нашу оппозицию в кулаке. Впрочем, как и всегда в истории России.

Ну, даже не знаю, стоит ли отдельно говорить, что такая степень контроля охранки за депутатами крупнейших оппозиционных фракций в парламенте (до внедрения информаторов в самое ближайшее окружение) – в какой-то иной стране в какие-то иные времена могла бы спровоцировать массовое возмущение, мощный медийный и парламентский кризис… У нас, конечно, не будет НИЧЕГО.