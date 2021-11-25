 

Мнение: Новые “Грады” на Донбассе

25.11.2021, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимках ОБСЕ с Донбасса к югу от Тореза засветились 2 "Града" на шасси "Камаза".Официально их туда понятное дело никто не поставлял, а у Украины их было захватить невозможно, в силу отсутствия "Градов" на шасси "Камаза".
Так что добро из тех самых глубоких и необъятных шахт Донбасса. Если копать еще сильнее, можно поискать ОТРК и ударные БПЛА. Я бы даже сказал, нужно.
Если США уже вполне открыто поставляют оружие на Украину, то нет особого смысла сдерживаться в вопросах довооружения Донбасса современными образцами вооружений.

На самом деле, сенсация тут конечно дутая, так как эти самые "Грады" фиксировались там еще в прошлом году.


Вот, украинская помойка негодует по поводу фотографий ОБСЕ годичной давности. Такая вот дутая сенсация.

И все на том же месте в районе Терновое.
Скорее всего, это те же самые машины, которые не являются большим секретом. Если углубляться, то можно обнаружить "разоблачения" этих самых машин еще 2016-го года или даже ранее.

– Вы "Грады" поставляете?
– Нет, просто показываем.
– Красивые…

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Янис Тимма рассказал о своих отношениях с детьми Анны Седоковой

28.01 / Евросоюз с санкциями не спешит

24.08 / Ольга обладает большой жизненной энергией, что помогает ей преодолевать трудности: женские имена, приносящие успех и удачу

17.05 / Рабочий шесть часов проплавал в баке с соляркой

26.10 / Мнение: Частично-обязательная вакцинация

19.05 / Мнение: Шесть лет ни за что

25.10 / Google объяснит депутатам Госдумы причины удаления каналов RT

25.06 / Учиться, работать или в новую семью: что делать, если дети уезжают навсегда

16.01 / Мнение: Отказ быть повелительницей чичисбея

02.09 / Алексей Панин подал в суд на Xiaomi за отсутствие предупреждений к эксплуатации электроштопора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика