Мнение: Новые “Грады” на Донбассе

На снимках ОБСЕ с Донбасса к югу от Тореза засветились 2 "Града" на шасси "Камаза".Официально их туда понятное дело никто не поставлял, а у Украины их было захватить невозможно, в силу отсутствия "Градов" на шасси "Камаза".

Так что добро из тех самых глубоких и необъятных шахт Донбасса. Если копать еще сильнее, можно поискать ОТРК и ударные БПЛА. Я бы даже сказал, нужно.

Если США уже вполне открыто поставляют оружие на Украину, то нет особого смысла сдерживаться в вопросах довооружения Донбасса современными образцами вооружений.

На самом деле, сенсация тут конечно дутая, так как эти самые "Грады" фиксировались там еще в прошлом году.



Вот, украинская помойка негодует по поводу фотографий ОБСЕ годичной давности. Такая вот дутая сенсация.

И все на том же месте в районе Терновое.

Скорее всего, это те же самые машины, которые не являются большим секретом. Если углубляться, то можно обнаружить "разоблачения" этих самых машин еще 2016-го года или даже ранее.

– Вы "Грады" поставляете?

– Нет, просто показываем.

– Красивые…

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