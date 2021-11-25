Мнение: Новые “Грады” на Донбассе
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На снимках ОБСЕ с Донбасса к югу от Тореза засветились 2 "Града" на шасси "Камаза".Официально их туда понятное дело никто не поставлял, а у Украины их было захватить невозможно, в силу отсутствия "Градов" на шасси "Камаза".
Так что добро из тех самых глубоких и необъятных шахт Донбасса. Если копать еще сильнее, можно поискать ОТРК и ударные БПЛА. Я бы даже сказал, нужно.
Если США уже вполне открыто поставляют оружие на Украину, то нет особого смысла сдерживаться в вопросах довооружения Донбасса современными образцами вооружений.
На самом деле, сенсация тут конечно дутая, так как эти самые "Грады" фиксировались там еще в прошлом году.
Вот, украинская помойка негодует по поводу фотографий ОБСЕ годичной давности. Такая вот дутая сенсация.
И все на том же месте в районе Терновое.
Скорее всего, это те же самые машины, которые не являются большим секретом. Если углубляться, то можно обнаружить "разоблачения" этих самых машин еще 2016-го года или даже ранее.
– Вы "Грады" поставляете?
– Нет, просто показываем.
– Красивые…
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Источник: Colonel Cassad
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