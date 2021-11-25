 

Гузеева, уймись уже, а? – Личное мнение

25.11.2021, 21:52, Разное
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Когда умер артист Гаркалин, Лариса Гузеева молчать не стала, заявив, что тот был не привит.


Фото: Соцсети

Впрочем, не только это брякнула желтозубым ртом излишне говорливая баба, но ещё и то, что дочь Гаркалина врёт о его прививках.

Теперь же Гузеева пошла на попятный и утверждает, что не знает, прививался Гаркалин или нет.


Фото: КП

Жил человек, жену и дочь очень любил. Был однолюбом: похоронив жену, с которой он прожил больше трёх десятков лет, Гаркалин не женился.

Артистом был настоящим, а не персонажем полусветской Москвы. Не интриган, не сплетник, в глаза никому не лез. Болел много. Умер в муках.

И тут вылезает Гузеевна и приписывает — своего коллегу, причём уже покойного! — в пылу сетевого срача к антиваксерам. В пику, как она говорит.


Фото: КП, Соцсети

Сначала с непоколебимой уверенностью утверждает в соцсетях, что у Гаркалина «не было ни одной прививки», потом, даже не удосужившись извиниться перед семьёй покойного, заявляет, что сказала это «в пику, на зная, привит он или нет».

Я верю в то, что Гаркалин был привит. Верю я и в то, что он — тот самый редчайший случай, которого прививка не уберегла от смерти.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку. В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев». Из интервью врача-пульмонолога Сергея Пурясева «Комсомольской правде»

Внимание: по словам доктора, «антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев». Вряд ли вы войдёте в этот процент, даже если очень захотите.

Впрочем, пост — не о прививках, а о поведении Ларисы Гузеевой.

Как вы оцениваете заявления, сделанные Гузеевной после смерти Гаркалина? Хотели бы, чтобы у вас была такая подруга и коллега?

Чем, по-вашему, руководствовалась Лариска, когда пошла на попятный? Чего испугалась?

Источник: Лена Миро



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