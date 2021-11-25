«Ты больше никогда не будешь использовать ее, как раньше»: австралийка рассказала, как повысить эффективность тканевых масок для лица

Тканевые маски благодаря своей эффективности и простоте применения уже давно стали популярными у представительниц слабого пола. А вот жительница из австралийского Мельбурна в Интернете поделилась секретом, как сделать тканевую маску еще эффективнее. Кроме того, она рассказала и о некоторых других своих лайфхаках.

Советы Шантель Милы

Австралийка, перед тем как использовать тканевую маску, отправила ее на пятнадцать минут в холодильник. После этого, в соответствии с инструкцией по применению, она нанесла прохладную маску на лицо. Как рассказала жительница Мельбурна, к основным свойствам косметического средства добавился охлаждающий эффект, благодаря чему кожа лица стала просто сияющей.

Также Шантель Мила подсказала, как сохранить овощи свежими. Для этого она обычное бумажное полотенце сбрызнула водой и накрыла им контейнер со свежей зеленью.

Еще креативная хозяйка рассказала, как можно быстро почистить манго. Для того чтобы достать мякоть из ароматного плода, она использует обычный бокал для вина.

Эти и многие другие бытовые советы австралийки Шантель Милы очень популярны в социальных сетях. Многочисленные подписчики говорят, что с удовольствием пользуются ее лайфхаками.