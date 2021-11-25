Зинаида, Лидия, Аурика: как сложились судьбы трех сестер Софии Ротару и дружны ли они в жизни

Так получилось, что в небольшом украинском селе поселилась одна большая молдавская семья Ротару, которая прославила его. Все ее члены — люди творческие. Самой известной представительницей рода является София Ротару. Но и остальные пятеро детей тоже имеют непосредственное отношение к музыке.

История дружной семьи

Место, в котором проживала семья, было частью Украины. По настоятельным рекомендациям они поменяли молдавскую фамилию на Ротарь, что соответствовало местности проживания.

Став известной, София поменяла фамилию на молдавскую. Аурика позднее тоже взяла ее.

Родители Ротару

Отец Софии, вернувшись с фронта, возглавил бригаду виноградарей, в которой проработал до самой пенсии. Всем приходилось много работать. София Ротару часто вместе с матерью торговала на рынке. Приходилось вставать очень рано.

Родители часто пели в семейном кругу. После перенесенной болезни сестра будущей певицы Зинаида ослепла. Слушая целыми днями радио, она выработала исключительный музыкальный слух. Это в дальнейшем повлияло и на творчество других братьев и сестер. Она пыталась их научить петь. В дальнейшем и остальные дети выросли певцами.

Любовь всей жизни

Увидев фотографию молодой певицы на обложке журнала «Украина», Анатолий Екименко, который служил в то время в армии и имел музыкальное образование, влюбился в нее. После демобилизации он отыскал девушку. Сложился творческий и семейный дуэт.

Их сын Руслан в настоящее время является музыкальным продюсером Софии Ротару, а невестка — исполнительным директором. Внуков назвали Анатолием и Софией — в честь бабушки и дедушки.

После смерти мужа Ротару некоторое время не выступала на сцене. Но поклонники ее творчества продолжали писать письма. Постепенно певица вернулась к работе.

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Внук Анатолий — известный диджей, внучка София — модель и уже записала дебютные треки.

Сестры Ротару

Три сестры Ротару дружны между собой. Их судьба сложилась по-разному:

Старшая решила поселиться в доме для инвалидов города Кишинева. Став знаменитой, София Ротару пыталась помочь Зинаиде вернуть зрение. Несколько раз ей делали операцию на глазах, но безуспешно. Зрение не вернулось к ней. В настоящий момент она по-прежнему живет в Кишиневе. Лидия стала женой художественного руководителя ансамбля «Черемош», в котором выступала. Их дочь Соня продолжила семейное дело, став певицей. Сейчас семейная пара проживает в Череповцах, держит собственный ресторан. Самая младшая из сестер пошла по стопам старшей. Она выступала на сцене и с Софией, и с Лидией. После смерти мужа, который очень ее обожал, находилась некоторое время в депрессии. София ухаживала за своей сестрой. Аурика приобрела огромную популярность на Украине. Иногда поет дуэтом со знаменитой сестрой. Обе живут в Киеве, в одном доме, только на разных этажах. Дочь Анастасия окончила Киевский университет международных отношений.

Все сестры и братья по-прежнему очень дружны, поддерживают друг друга. Вся большая семья по-прежнему живет на Украине. Некоторые из них так или иначе связаны с музыкой.

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Между ними никогда не было никакого соперничества, что бывает редко в шоу-бизнесе. Каждый в определенный момент пошел своим путем, уступив место более талантливому.

София выглядит сногсшибательно, как отмечает публика, в свои семьдесят лет. Она посвящает себя родным. Ее счастье в том, что вся ее семья рядом. В итоге у всех сложилось все благополучно. И сегодня София Ротару продолжает петь.

Народная артистка СССР в последний раз выступила на творческом вечере в рамках фестиваля в Баку. Она исполнила любимые песни зрителей. На этом вечере присутствовала Аурика, младшая сестра Софии Михайловны. Они вместе спели один из знаменитых хитов популярной певицы.