Мнение: Казанский откат

В первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Казани 22 ноября на теме оттоптался весь дурнет.

Причем многие СМИ и почти вся блогосфера с радостью таскали фейк о сломе носа кондуктору якобы за требование предъявить QR-код. Хотя устанавливается в два клика, что уродец сломал нос кондуктору за требование оплатить проезд еще 21 ноября, до введения QR, но это уже никому не интересно…

Но почему-то никакие казанские блогеры не спешат говорить о следующих днях. А ведь прошел уже третий день действия QR на транспорте. Что изменилось? Честно искал в рейтинге Волжского региона и тематическим поиском в ЖЖ, но не нашел. Проходиться смотреть в СМИ.

На третий день проверять QR-коды стали формально и выборочно, несмотря на это наполняемость и выручка транспорта значительно упала, люди самоорганизуются для проезда . За QR-кодами народ не ринулся.

Без сомнений, постепенно и заполняемость транспорта вернется, и все сведится к той же профанации, формалистике, фарсу. Люди сами на автопилоте к этому приходят мгновенно, и против этого сопротивления нет приемов.

Не забывайте, что реальных ковидобесов среди исполнителей, в государственных, правовых, медицинских органах, а также и в транспортных организациях, как среди сотрудников, так и в начальственных кабинетах, столько же, сколько в обществе — не более одной десятой.

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И вкратце обозначим фон казанского введения QR и отката.

Как и повсюду в регионах, статистика вакцинирования в республике ложная, и врет, как и повсюду, в порядки, а не разы.

Про Алтайский край написал в посте.

В Татарстане в данных регионального Миздрава картина та же. На 21 ноября в республике было 68 пунктов. Прививалось на 20 ноября 37 358 человек в день, или 550 в одном пункте за 8 часов, или 68 человек в час, или один человек в 53 секунды; на 21 ноября цифр нет; на 22 ноября 37 569 человек ежедневно. Тут и ежу понятно, что этого быть не может ни при каких обстоятельствах, и исполнитель вакцинирования рисует фантастические цифры минимум в два масштаба выше реальных.

Берите любой регион на главном сайте вакцинации и смотрите. Везде так же.

И как ни печально, но это явление говорит о том, что все выкладки, выводы, доводы, аналитика многочисленных авторов сети и СМИ на основе статистики вакцинирования накрылись тазом.

Ума и здоровья.

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