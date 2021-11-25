Мнение: Отдавать ли ребёнка в киберспорт, очередной шаг к нейрошунту и защита от передозировки

1. На фотографии к посту чемпионский состав российской команды, взявшей золото на последнем Интернейшнл. В команде два украинца, Мирослав Колпаков (первый слева) из Луцка, а Илья Мулярчук (второй слева) из Бучи. Магомед Халилов (самый правый) из Махачкалы. Ярослав Найдёнов (капитан команды, стоит по центру) из Златоуста. Александр Хертек, (второй справа) — тувинец.

Теперь, когда наши парни стали долларовыми миллионерами, когда их приглашают в телевизор и чествуют как главных знаменитостей, многие родители задумались о том, что их балбес-двоечник тоже умеет играть в компьютерные игры.

Я опубликовал в «Школе капитализма» развёрнутый ответ на вопрос «стоит ли отдавать ребёнка в большую Доту»:

https://sponsr.ru/capitalism/8252/Stoit_li_otdavat_rebenka_v_bolshuu_Dotu

Если вкратце — зависит от обстоятельств. Там много серьёзных плюсов и минусов, которые часто неочевидны родителям, далёким от мира компьютерных игр. В целом план имеет право на жизнь, однако при условии, что родители хорошо представляют себе основные подводные камни.

Предвосхищая очевидный вопрос — да, статьи в блоге на Спонсоре я публикую за пэйволлом, они платные, это принципиальная позиция. На некоторые статьи я буду ссылаться здесь, другие буду публиковать без ссылок, чтобы об их существовании знали только подписчики «Школы».

2. Сказка опять становится былью. В Германии придумали, как реализовать на практике принцип, описанный во многих произведениях фэнтези, вроде того же Гарри Поттера, когда сила магии зависит от степени концентрации волшебника:

https://nplus1.ru/news/2021/11/23/vr-magic

Концентрацию игрока превратили в силу заклинаний в Skyrim

Немецкий инженер создал мод для компьютерной Skyrim VR, который увеличивает эффективность персонажа, когда игрок фокусирует внимание. Для этого он использовал помимо VR-шлема небольшую ЭЭГ-гарнитуру, с помощью которой можно измерить уровень концентрации человека. Инженер рассказал подробности о разработке в ролике на YouTube.

Традиционно в виртуальной реальности у пользователя есть шлем, отвечающий за визуальную составляющую погружения (часто и за звуковую), и контроллеры с кнопками и акселерометрами. Но инженеры ищут новые способы повышения реалистичности VR-игр и приложений. Например, много исследований посвящено воссозданию ощущений от контакта с предметами. Также есть разработки, использующие пассивные сигналы тела, а не требующие нажимать что-то, взмахивать руками и тому подобное. Среди них можно выделить электромиографический браслет от CTRL-Labs (принадлежит Meta), который замечает даже небольшое напряжение руки и конвертирует его в сигнал для управления.

Мариус Клуг (Marius Klug) — инженер-нейробиолог из Берлинского технического университета и блогер — создал на основе небольшой ЭЭГ-гарнитуры мод для Skyrim VR, позволяющий управлять одним из параметров персонажа с помощью концентрации. Он использовал шлем Valve Index и надеваемую на голову ЭЭГ-гарнитуру Muse 2. В ней есть несколько электродов, измеряющих электрическую активность мозга. Кроме того, он воспользовался открытой библиотекой Brainflow, помогающей получать и обрабаывать ЭЭГ-сигналы.

3. В США изобрели устройство, которое может снизить остроту знаменитого американского опиоидного кризиса, связанного с массовыми смертями людей от передозировок обезболивающими:

https://lenta.ru/news/2021/11/23/overdose/

Международная группа ученых создала устройство, которое может спасти пациента от передозировки опиоидами. Принцип работы гаджета описан в журнале Scientific Reports.

Специалисты из Канады и США создали носимый гаджет, который в режиме реального времени анализирует концентрацию опиоидов в крови и предупреждает передозировку. В случае превышения смертельной дозы аппарат введет в кровь налоксон. Данный антидот применяется при передозировках опиоидов <…>

Ученые сравнили работу гаджета с инсулиновой помпой, которая надевается на живот и применяется при терапии непрерывного подкожного введения инсулина. Прототип устройства, которое потенциально может спасти жизнь пациентам, оснащен акселерометром для измерения частоты дыхания и процессором, который анализирует жизнедеятельность носителя.