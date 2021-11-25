 

Конец демократии: в Европарламенте приравняли к радикалам противников Bellingcat

25.11.2021, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За несколько часов до оглашения резолюции советник ЕС по внешней политике Шамс аль-Гонейми начал публиковать в своем Твиттер-аккаунте отчет о ходе рассмотрения.

По его словам, 581 депутат проголосовал за то, чтобы в финальном тексте резолюции фигурировала фраза “задокументированы независимыми организациями, такими как Bellingcat” в части, касающейся обвинений в адрес “ЧВК Вагнера”. Более того, предложение не использовать данную формулировку Аль-Гонейми охарактеризовал как “ультраправую поправку”.

Элиот Хиггинс, глава Bellingcat, немедленно поддержал Аль-Гонейми репостом – а также не смог удержаться от “экспертного” комментария:

“Европейские правые снова подыгрывают интересам Путина. Россия вполне обоснованно обеспокоена тем, что работа Bellingcat цитируется и передается в международные органы. Меньше всего они хотят, чтобы члены этих органов прислушивались к тому, что мы говорим”.

Однако этим дело не ограничилось.

Мало того, что всех депутатов Европарламента, которые решили не считать Bellingcat легитимным, независимым или хотя бы достоверным источником информации, признали ультраправыми и ультралевыми сторонниками Владимира Путина. Так еще и в комментариях под сообщением Шамса аль-Гомейни отметились пользователи, требующие назвать и распространить имена “ультраправы” депутатов Европарламента.

Запрос тут же был удовлетворен самим Аль-Гомейни, который добросовестно пометил красным цветом 68 “ультраправых” и 8 “ультралевых” депутатов Европарламента, а зеленым – тех, кто поддержал Bellingcat.

“Расстрельный” список мгновенно появился на странице Элиота Хиггинса, заявившего, что указанные лица защищают Путина от Bellingcat.

“Экспертные оценки” главы независимой журналистской организации в считанные минуты оказывались на странице одного из советников ЕС – в тот момент, когда итоговое заседание еще продолжалось.

Параллельно с публикацией резолюции по “ЧВК Вагнера” в социальных сетях и некоторых СМИ стали публиковать список депутатов, позволивших усомниться в расследовательских способностях Bellingcat.

О каких-либо “санкциях” в адрес депутатов Элиот Хиггинс или его партнеры из Европарламента не высказывались. Пока что.

*Организация признана иностранным агентом на территории РФ



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Мнение: Похищение?

23.11 / Ученые доказали, что возраст не мешает успешному похудению

13.08 / Отец Бритни Спирс заявил, что откажется от опекунства над дочерью

25.10 / Мнение: Письмо: “Получилось ли перестать быть рапаном?”

25.06 / «После пандемии коронавируса миру грозит вспышка туберкулеза»

08.07 / Мнение: Эрик Принс в поисках контрактов

17.08 / Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки

09.10 / Ида Галич заразилась коронавирусом

21.12 / Дочерняя компания “Роскосмоса” займется добычей лития в Боливии

02.07 / В центре госуслуг “Мои документы” в Западном Бирюлеве начался капитальный ремонт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика