Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств

В среду, 25 ноября, еврокомиссар Илва Йоханссон во время пресс-конференции сообщила, что с 1 марта 2022 года въезд в Евросоюз будет разрешен тем, кто вакцинирован или переболел ковидом. На территорию также будут допускаться путешественники, совершающие важные поездки.

При этом вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а выздоровевшие люди, желающие свободно путешествовать, обязаны иметь европейский сертификат. Также необходимо наличие ПЦР-теста. Прививка должна быть сделана не позднее чем за девять месяцев до путешествия.

Однако жителей России, привитых препаратом “Спутник V”, это не касается. Вакцина по-прежнему не одобрена ВОЗ. Посетить ЕС смогут те, кто вакцинирован следующими препаратами: Pfizer/BioNTech (США, Германия), Moderna (США), Janssen/Johnson&Johnson (Бельгия), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Sinopharm (Китай), Sinovac (Китай), CoviShield (Индия).

С поправками к рекомендациям по поездкам в Евросоюз можно ознакомиться на сайте Еврокомиссии.

О дискриминации граждан, привитых от коронавируса российскими вакцинами, ранее говорил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. По его словам, признание препаратов, созданных в РФ, замедляется намеренно.