Выгорельцы

Поток новостей об арестах, чудовищных приговорах, пытках приводит к выгоранию. Как с этим жить — объясняют психологи.

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Вся страна недавно как будто телепортировалась в саратовскую больницу ФСИН, где заключенных садистски насиловали шваброй. Человек не может не примерять на себя то, от чего никто не застрахован: каждого могут схватить и предъявить что угодно — механический перепост в соцсетях, не указанную ссылку или, например, убийство Мертвого моря.

Большую часть истязателей, пытавших осужденных, просто уволили с работы, то есть оставили на свободе, а ректора Шанинки Сергея Зуева по экономической статье поместили в СИЗО. Несмотря ни на что — болезнь, недавно перенесенную операцию, несовершеннолетнего ребенка-инвалида, привязанного к нему всем сердцем, престарелых родителей.

Примерно в это же время в СИЗО отправили беременную женщину Лилию Чанышеву, а еще через день-два стали собираться тучи над Международным Мемориалом и Правозащитным центром «Мемориал» (внесены в список иноагентов).

Вопиющая несправедливость и ничем не оправданное насилие привели людей, которые за годы пандемии и без того стали более уязвимыми, к паническим реакциям. Не только сверхвпечатлительные френды в соцсетях, но и вполне харизматичные личности стали говорить о растерянности и абсолютном непонимании — что можно сделать, когда на тебя летит каток? Они пишут: «Все было на песке, все сыплется, нам говорят — «не живите!!!»

Это все уже не «выученная беспомощность» — это реальное положение дел. Ничего не делать — терять самоуважение. А что можно сделать? «Если я выйду на улицу с плакатом, значит, должен быть готов, что меня в итоге унизят, покалечат, изнасилуют. А я к этому не готов, не все люди герои. А главное, ни на что это не повлияет, я это понимаю. Но это не утешает, потому что именно так и начинается выгорание, когда ты сделать ничего не можешь», — написал известный человек и собрал около тысячи лайков.

События, которые нас разрушают, — можно ли на них не реагировать, не теряя самоуважения? И как на них реагировать, если ты не можешь повлиять? Я прошу поговорить об этом известных психологов и психотерапевтов: как нам всем с этим жить?

Александр Литвинов

психиатр, психотерапевт

— Не реагировать на новости такого рода совсем невозможно. Во-первых, они проникают в повседневность отовсюду. Во-вторых, если запретить себе о них думать, то получится примерно, как в притче о белой обезьяне.

Выход — реагировать, как-то пытаться думать на эти темы по-другому, нежели прежде. И конечно же, не так, как подталкивает к этому оголтелая пропаганда —

как официальная, так и «оппозиционная» в кавычках из интернета. Искать свой путь.

Мудрый сэр Энтони Хопкинс, всемирно известный актер, сказал в одном из интервью: «Я читал, уже не помню где, то ли в Ветхом Завете, то ли у Карлоса Кастанеды, про одного шамана. Была засуха — умирал скот, умирали люди. И шаман сказал: «Делайте рвы. Ройте рвы для дождя». «Но ведь дождя нет». — «Ройте рвы, и дождь придет». Неверующие скажут, что это чушь. Хорошо, верьте, во что хотите. Это рациональное мышление. Но я не думаю, что рациональное мышление в настоящее время работает. Нужно иррациональное мышление, подсознание!

Рациональное мышление действительно, как ни странно это прозвучит, не самый главный союзник в прохождении через полосу испытаний. «Рыть рвы», говоря языком приведенной выше притчи, значит всеми правдами и неправдами осознанно сосредотачиваться на созидательных аспектах собственной личности. Делать что должно, и будь что будет. И в малом есть великое — даже в мытье окон или чтении старых писем.

Я считаю, что есть смысл делать то, на что ты как-то объективно можешь повлиять…

Дмитрий Леонтьев

заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации, профессор НИУ ВШЭ

— Мне на ум приходит понятие, которое в 80-е годы ввел гениальный мыслитель Мераб Мамардашвили, — «антропологическая катастрофа». Происходит разрушение цивилизационных основ существования, есть ощущение переломного этапа в жизни везде, но в нашем обществе, как обычно, все заострено — наверное, в силу недостаточного развития смягчающих механизмов.

Как нам жить с разрушающими событиями? Здесь ничего нельзя посоветовать, кроме того, что нужно смотреть открытыми глазами и пытаться опираться на самого себя, на то, что внутри. Потому что мы оказались в ситуации, когда то, что вне нас — а именно общество, на которое человек привык опираться, — оказалось не вполне заслуживающим доверия. То, что должно служить и раньше служило поддержкой для многих, оказалось Угрозой.

Это ситуации кризиса социальной жизни и политической системы управления, который превращается в глобальный психологический кризис. Такое свойственно тоталитарным системам, где стирается, как известно, грань между политической и частной жизнью человека, и все становится жестко регулируемо политическими интересами главных действующих лиц. Об этом много говорят в последнее время: и о том, что проблемы политические превратились в этические, и о том, что борьба теперь идет не между по-разному ориентированными политическими силами, а все больше обнажается до вопросов добра и зла. Мы все больше оказываемся не только свидетелями, но и участниками кризисных явлений.

Я недавно прочитал, что две трети россиян вообще ничего не знают про иноагентов, о том, что такой статус присваивается журналистам и правозащитникам. Это распространенная стратегия выживания в сложной и токсичной среде — не знать, или если уж и знать, то воспринимать как что-то естественное, нормальное, объяснимое, вытекающее из правил, которым все должны следовать. Это помогает части людей сохранять душевный покой на какое-то время. Этот способ понятен и известен не только в нашей стране, стоит только вспомнить замечательную фразу С. Ежи Леца: «Те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект входят еще узда и кнут».

Мы можем все знать и понимать, эмоционально реагировать на несправедливость, но нет ответа на вопрос, что при этом делать. Во-первых, глобальный кризис порождает миллионы индивидуальных, они все разные, и ответ на классический русский вопрос «что делать?» будет разным для разных людей. Нет общего правильного ответа, поэтому остается только доверять себе и действовать на свой страх и риск, опираться на себя и на близких людей, и дать им возможность опереться на тебя.

Ложь и зло могут побеждать вокруг, но в твоей власти не дать им пройти через тебя и сделать тебя их орудием.

Это зависит от тебя, это вопрос личной ответственности за то, что ты делаешь или не делаешь. Как говорил Иосиф Бродский в своем знаменитом выступлении перед выпускниками колледжа, пора перестать быть лишь болтливыми следствиями и постараться хоть немного быть причиной того, что происходит.

Это и есть личная ответственность, которая подвергается сегодня серьезным вызовам и сильной коррозии. И это действительно спасает — недавно ушедший замечательный американский психолог Сальваторе Мадди экспериментально выявил три установки, которые радикально снижают риски душевных и телесных заболеваний при затяжных хронических стрессах, — это стремление быть включенным в происходящее, контролировать то, что удается, пусть глобальный контроль над событиями и невозможен, и принимать негарантированность исходов, спокойно относясь к возможным неудачам и стремясь извлечь пользу даже из них.

Известна старая метафора «царь в голове» — так называли ум. Если и говорить о восстановлении монархии, то прежде всего в собственных головах, и это могло бы быть единственно полезной национальной идеей.

Непонятно и неизвестно, где выход из кризисной ситуации. Но, как говорил выдающийся психолог и философ Виктор Франкл, не ты задаешь кому-то вопрос о смысле, рассчитывая получить ответ, наоборот, жизнь задает тебе этот вопрос, а ты должен на него отвечать.

Александр Венгер

профессор кафедры психологии университета «Дубна»

— Целенаправленное запугивание широко применяют террористы в Израиле. И израильтяне хорошо знают, как на это отвечать. Например, там взорвали ресторан, а уже через две недели здание восстановлено, стоит стела с именами погибших, ресторан при этом работает в прежнем режиме. Здесь железный принцип, идея которого в том, что нас не запугать. И это пугает тех, кто хотел запугать.

А то, что происходит у нас сегодня, как раз направлено на то, чтобы запугать, застращать, вызвать страх и ужас, которые парализуют и расчеловечивают. И когда я это осознаю, мне проще этому не поддаться.

Важно понять, куда двигаться. Я не могу изменить ход событий, но могу, например, подписать петицию. Могу что-то делать в меру сил и возможностей. Это маленькие шаги, которые дают возможность не терять уважения к себе, знать, что меня не превратили в какое-то ничтожество. Что я себя сохраняю.

У многих сегодня наступает отчаяние, неверие в себя, ощущение невозможности что-то продолжать. Люди не видят перспектив — как говорится, дыхание кончилось, а второе не приходит. Но чем больше на нас воздействуют, тем больше должно быть внутреннее противостояние, а иногда прессинг извне дает обратный эффект — люди становятся сильнее и начинают более чутко друг к другу относиться. Главное — проработать с собой свои страхи, переживания, чтобы не погружать себя во внутреннюю собственную тюрьму.

Александр Асмолов

заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик Российской академии образования

— Я прежде всего усомнился бы в том, что мы с вами оказались в ситуации безысходности. Трагично, если в ответ на драматические события в нашей стране мы вынесем себе самоприговор и распишемся в собственной беспомощности. В свое время вместе с моим другом Евгением Ямбургом мы выпустили книгу «Антология выстаивания и преображения», повествующую о стратегиях поведения людей в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Я также хочу вспомнить ряд мудрых книг, рассказывающих о том, как найти выход из безвыходных ситуаций. Это прежде всего книга создателя понимающей психотерапии Федора Василюка «Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций».

Одним из важнейших шагов, помогающих нам не расчеловечиться в бесчеловечной ситуации, является рефлексия последствий «потери своего Я» за счет психологического приятия стратегии поведения, навязываемых различными тоталитарными системами. Анализ развоплощения личности в тоталитарных системах дает классик экзистенциальной психологии Бруно Беттельгейм, который, так же как и Виктор Франкл, создал свою уникальную психотерапевтическую систему, находясь в концлагере. Одну из его работ «О психологической привлекательности тоталитаризма» перевел на русский язык известный социолог Борис Дубин. Он опубликовал ее в журнале «Знание — Сила» в 1997 году. Тогда мы читали эту статью как повествование о событиях далекого ушедшего мира. В ней, в частности, говорится, что «привлекательность тоталитаризма — в его обещании <…> мира с собою и дающего чувство собственной безопасности согласия с окружающим. К несчастью для противника режима, эти согласие и мир достигаются лишь утратой самостоятельности, самоуважения и человеческого достоинства». И как последний аккорд — фраза: «Царящее в тоталитарных государствах спокойствие оплачено гибелью души».

Мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда спокойствие, безмолвное приятие санкционированных форм насилия и репрессий будет для большинства людей оплачено гибелью их души и их перерождением.

И поэтому каждый из нас должен дать себе ответ, готов ли он своим молчанием и комфортом расплатиться за гибель своей собственной души.

В любых самых безвыходных ситуациях существует возможность выхода. Для того чтобы в этом убедиться, каждый из нас может вспомнить действие «поступковых личностей», таких как Дмитрий Лихачев и Андрей Сахаров. Эти «поступковые личности» есть и теперь. Недавний пример — поступок писательницы и драматурга Людмилы Петрушевской, которая отказалась от Госпремии из-за ситуации атаки репрессивных органов на «Мемориал» (внесен в список иноагентов). К действиям таких людей полностью применима фраза австрийского физика Эрвина Шрёдингера: «Я иду против течения, но направление потока изменится».

Важно также не оказаться в социальной роли заложников обманутых надежд. А для этого необходимо понимать и знать, что нельзя наивно ожидать милосердия от тех представителей Системы, которым оно не свойственно. Вот почему, например, мыслящие люди искусства и науки нередко могут проиграть зарождающейся системе «госсадизма»? Физик Нильс Бор описывал типовые сценарии поведения, приводящие к поражению в поединках с подобного рода системами. Он отмечал, что в ситуации, когда и у интеллектуала, и у гангстера в руках одинаковые револьверы, — всегда первым выстрелит гангстер, поскольку у него начисто отсутствует время на принятие решения — «стрелять или не стрелять». Гангстер стреляет без промедления. Интеллектуала же сковывает рефлексия альтернатив, предшествующая спуску курка. Поэтому никогда не действуйте в поединках с гангстером по навязываемым гангстером правилам.

Ясное понимание различных сценариев расчеловечивания, на которые нас провоцирует льющаяся с экранов телевидения идеология ненависти, — это уже само по себе социальная терапия, позволяющая нам избежать иллюзий и не стать заложниками тяжелейшей психологической травмы — Травмы Обманутых Надежд.

Психологически люди, верящие в Обыденность добра, даже при всей своей романической наивности, жизненно сильнее тех, кто притерпелся к Системе и принял за должное Обыденность Зла.

Набор сценариев расчеловечивания, к которым прибегают различного рода тоталитарные и авторитарные системы, поверьте, не так уж велик и весьма прогнозируем. Повторюсь, в любых кажущихся безвыходными ситуациями существует выход. И «Антология выстаивания и преображения», о которой я упомянул в самом начале, — историческое доказательство того, что тоталитарные системы, как и динозавры, рано или поздно становятся трагическим прошлым, а будущее, как говорили Аркадий и Борис Стругацкие, идет своей собственной дорогой.

Галина Мурсалиева, обозреватель «Новой»

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