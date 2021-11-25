 

Мнение: Смертный приговор Хафтару

25.11.2021, 19:54, Разное
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Новости избирательной кампании в Ливии.

1. Избирательная комиссия отказалась зарегистрировать сына Каддафи в качестве кандидата в президенты Ливии. Люди Хафтара заблокировали суд в Себхе, где должна была рассматриваться апелляция Сейфа Каддафи.
2. Военный суд в Мисурате заочно приговорил Хафтара к смертной казни за ракетный удар по колледжу ПВО, в результате которого было убито несколько десятков курсантов. Прокурор Ливии объявил Хафтара в розыск. Также к смерти приговоры еще 5 человек проходящих по этому делу.
3. Временный премьер-министр Ливии Дабейба, тоже в последний момент запрыгнул на выборный поезд. При этом он выходец из Мисураты и занимается обеспечением турецких интересов в Ливии. Ранее обвинялся в коррупции и взятках во время процесса выбора переходного правительства Ливии.
4. Всего из 93 кандидатов подавших заявку предварительно утверждены 73. 48 из них уже стали кандидатами. Выборы пройдут 24 декабря. Велика вероятность, что они спровоцируют начало нового витка гражданской войны.

Источник: Colonel Cassad



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