Greenpeace* предложил запретить СМИ указывать биологический вид вредителей

Российское отделение Greenpeace* призвало власти страны запретить средствам массовой информации упоминать биологическую видовую принадлежность при освещении нашествий сельскохозяйственных вредителей и эпидемий паразитарных болезней.

Представители организации отметили, что распространение подобных сведений часто приводит к неоправданной дискриминации конкретных видов и жестокому обращению с животными.

– Существующие в обществе предрассудки насчёт некоторых видов совершенно не обоснованы научно. Распространение подобных слухов, формирующих в общественном сознании негативный образ какой-либо отдельной единицы биосферы — прямое оскорбление добропорядочного вида, играющего важную эволюционную и экологическую роль. Многие люди резко негативно воспринимают подобную информацию, что вызывает межвидовую рознь. Было бы хорошо запретить спекулирование на подобные темы со стороны СМИ, — считают в Greenpeace*.

Министерство природных ресурсов и экологии внесёт указанное предложение на рассмотрение правительства после проработки и согласования с профильными комитетами.

*Организация признана экстремистской в России

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