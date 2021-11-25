 

Дума переводит полисы ОМС в цифровой формат

25.11.2021, 18:20, Разное
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Принятый законопроект уточняет форму полиса обязательного медицинского страхования. Документ может быть представлен как на бумажном носителе, так и в виде штрихкода. Сервис получения полиса не будет привязан к бумажным носителям.

Цифровизация избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис, отметил Володин. По новому законопроекту с 1 января 2024 при обращении за медицинской помощью человек сможет предъявить любой документ, сказал спикер.

“При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно”, – подчеркнул председатель ГД.

Он уточнил, что новорожденным бумажные полисы не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Единственным документом станет свидетельство о рождении, сообщил Володин.

“Все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить”, – добавил спикер.



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