Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела об убийстве лося. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

За лишение Рашкина депутатской неприкосновенности проголосовали 343 человека, «против» — 55, двое — воздержались. «Надеемся, что таких вопросов в нашей повестке будет как можно меньше»,— обратился к депутатам после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Рашкин, выступая на заседании, заявил, что инцидент был чрезмерно раздут в СМИ. «Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи в СМИ по поводу тех браконьеров, у которых ФСБ изъяло сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ», — сказал он.

Снятие депутатского иммунитета не означает лишения его мандата. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с коммуниста 22 ноября. За снятие «иммунитета» проголосовали 12 членов комиссии, еще трое не согласились с таким решением.

О снятии с Рашкина неприкосновенности Госдуму 17 ноября попросила Генпрокуратура. Согласно представлению ведомства, депутата хотят привлечь к уголовной ответственности по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. (ч.2 ст. 258 УК). Помимо этого, ведомство просило нижнюю палату парламента разрешить избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Рашкина задержали в ночь на 29 октября в Саратовской области с мертвым лосем в машине. МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК), позже его забрал Следственный комитет. В тот же день сотрудники полиции сообщили об обнаружении оружия и охотничьего билета на имя Рашкина.

Депутат сначала утверждал, что просто нашел тушу в лесу, однако затем в видеообращении признался в убийстве лося. Он заявил, что «оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту», а также заверил, что не пил, так как «запах алкоголя», по его словам, исходил от его друзей. Рашкин назвал произошедшее «спланированной провокацией» и добавил, что отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие опьянения на месте происшествия, так как опасался фальсификаций.

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