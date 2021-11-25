Почему Ксения триггернула? – Личное мнение
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Когда у бывшего появляется новая баба, брошенная жена начинает вопить.
Всё началось с того, что Курбан Омаров, проявивший себя после развода с Бородиной совершенно другим человеком, неосторожно опубликовал фото с женской рукой:
Фото: Соцсети
Наивно было бы предполагать, что у молодого и холостого мужчины, спустя полгода после развода, не появится девушка, верно?
Тем более, что бывшая жена чуть ли не сразу начала мотаться по шашлычным и публиковала фотографии в неглиже. Но фотография с женской рукой порвала Бородину.
Во-первых, Ксюндель ударил по самому больному:
«Может в следующий раз нужно купить оригинал?», — заявила Бородина про часы девушки.
Эвона как! Уж кто-кто, а завсегдатая рынка подделок легко определит паль.
Во-вторых, сразу же последовал намёк о причинах развода, несмотря на то, что бывших супругов удавалось сдерживать полгода:
«Узнав правду, освободилась навсегда», — рассказала Ксения о причинах развода.
Как там фильм назывался? Двойной Ван Дамм — двойной удар?
Смотрю и удивляюсь: какое разительное несоответствие в поведении плохого, как мы все считали, Курбана и «звезды» Ксюнделя.
Он — всё больше детьми занимается. Своими новыми отношениями не бравирует.
«Да, я развелся. Теперь у меня впереди непонятная одинокая холостяцкая жизнь. Но она не такая грустная, потому что у меня есть дети и цель», — делиться Курбан.
А Ксюнделя, конечно, будет ещё долго штормить. И по поводу новых отношений бывшего мужа, и возможных его детей, которые обязательно должны появиться в будущем.
Так и будет немолодая уже женщина бежать за Курбаном, чтобы всем доказать, как безразличен он ей, и насколько он был плохой.
Жалко выглядит, верно? Никогда не ведите себя так.
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Источник: Лена Миро
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