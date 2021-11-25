 

Употребление тыквенных семечек полезно при диабете

25.11.2021, 17:40, Разное
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Ученые рассказали о пользе тыквенных семечек для больных диабетом. При их употреблении значительно снижается уровень сахара.
Британские биологи открыли полезное свойство семян тыквы. По словам ученых, этот продукт поможет уменьшить уровень сахара после приема пищи. В семенах тыквы много белков, жиров и полисахаридов, которые обладают глюкозорегулирующим эффектом. Количество сахара в крови больного диабетом может снизиться до 35% при употреблении 60 граммов полезного продукта.

Диабет – болезнь, при которой поджелудочная железа не вырабатывает гормон инсулин. Он нужен для транспорта сахара из крови в ткани организма, поэтому при дефиците инсулина уровень глюкозы повышен. Такое состояние наносит серьезный ущерб здоровью человека.
Доказано, что, если употреблять продукты с высоким содержанием магния, можно снизить риск заболевания диабетом. Этого компонента много в орехах, зелени и цельнозерновых продуктах. Ранее исследования показали, что содержание белка фоллистатина напрямую зависит от развития диабета второго типа.

Источник: lenta.ru



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