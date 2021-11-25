Скандалы: «Сомнительные игры» экс-сенатора Шнякина

Бизнесмен Марат Айдагулов обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о защите его частной жизни

Нижегородский бизнесмен Марат Айдагулов обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о защите его частной жизни. По данным предпринимателя, экс-сенатор Совета Федерации Валерий Шнякин, его зять Олег Смирнов, а также некий Алексей Пиголкин, которого в СМИ называют «специалистом по улаживанию спорных вопросов» и на которого недавно местные предприниматели подали жалобу в Координационный совет негосударственной сферы безопасности (НСБ) России, по имеющимся сведениям, собирают о его семье и близких конфиденциальную информацию, чтобы в дальнейшем оказывать давление на коммерсанта и его близких.

Как указывает Марат Айдагулов, пересказывая частные беседы с Алексеем Пиголкиным, содействие экс-чиновнику и его окружению может оказывать также бывший начальник отдела БЭП Советского района УМВД России города Нижний Новгород Владимир Романовский. В своем обращении Айдагулов сообщает, что «Пиголкин указывал, что он получит необходимые ему сведения обо мне, моих друзьях и родственниках в ФНС, управлении Росреестра, кредитных (банковских) и иных учреждениях через сотрудников полиции и иных лиц».

Также, по словам предпринимателя, он получает угрозы, будто бы подобные конфиденциальные данные могут быть опубликованы в открытых источниках, что, в свою очередь, напрямую связано с безопасностью родных и близких Айдагулова. «Имеются основания полагать, что между Пиголкиным А.Н., Шнякиным В.Н., Смирновым О.В. и сотрудниками полиции имеется сговор на основе коррупционной составляющей», — заявляет Айдагулов в своем обращении на имя Генпрокурора. По словам предпринимателя, он опасается шантажа, вымогательства и угроз со стороны экс-политика.

Напомним, что на сегодняшний день согласно статье 137 Уголовного кодекса РФ срок за нарушение неприкосновенности частной жизни составляет до четырех лет лишения свободы. Однако в случае, если будет доказано, что преступление было совершено в составе группы, могут рассматриваться и более жесткие меры.

В управлениях БЭП МВД по Нижегородской области уже случались скандалы, связанные с коррупцией сотрудников подразделений. Так, в частности, в ноябре 2021 года завершился суд над бывшем начальником УБЭП нижегородского управления МВД Андреем Кисловым по делу о получении взятки. Полицейский получил 2,5 года заключения. В 2017 году сотрудники СК России, УСБ и регионального УФСБ провели обыски в кабинетах и домах ряда сотрудников управления экономической безопасности и противодействии коррупции (ЭБ и ПК) ГУ МВД РФ по Нижегородской области, в результате которых были изъяты крупные суммы наличных денег, различные предметы роскоши, а также документы на незадекларированные объекты недвижимости. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что на финансовую и деловую деятельность Валерия Шнякина и его окружения уже обращали внимание Генеральной прокуратуры депутаты Государственной думы РФ и сенаторы. Парламентарии потребовали у надзорного ведомства провести профильные проверки.

Также в 2021 году группа бизнесменов из Нижнего Новгорода выступила публично с жалобой в Координационный совет негосударственных структур безопасности о предположительном серийном мошенничестве. На данный момент ситуация взята на контроль и проводится комплексный мониторинг со стороны экспертов государственных и негосударственных структур безопасности.

Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо, прежде всего, пресекать коррупционные проявления в правоохранительных органах. Именно они находятся на острие борьбы с коррупцией, являются инструментом этой борьбы. Но если инструмент не исправен, то и результатов от борьбы ожидать не следует. Поэтому дела о коррупции и других правонарушениях в силовых структурах заслуживают самого пристального внимания общественности. Только что состоявшееся освобождение от должности главы ФСИН Александра Калашникова президентом страны свидетельствует о том, что «очищение» силовых структур от правонарушений является одним из главных приоритетов федеральной власти.

Как известно, вступая в должность Генерального прокурора РФ Игорь Краснов пообещал жестко реагировать на коррупционные преступления. «Коррупция как проявление одного из беззаконий также, безусловно, разлагает как деловую среду, так и государство в целом. Коррупция существует постольку, поскольку существует возможность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия тех или иных решений», — заявил тогда Генеральный прокурор.

Николай Островский

По материалам СМИ