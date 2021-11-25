Купляйце беларускае

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25.11.2021, 16:30, Разное
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Качество от Физраствора в «Новой газете».

Краткий белорусско-русский разговорник. Здравствуйте. Добры дзень. Как у вас дела? Як маецеся? Помогите! Дапамажыце!

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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