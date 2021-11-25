 

В заповеднике “Лосиный остров” начались гулянья по случаю лишения Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

25.11.2021, 15:11, Разное
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Массовые гулянья по случаю лишения депутатской неприкосновенности стартовали в заповеднике “Лосиный остров”. Праздник сопровождается музыкой, выступлением артистов цирка и пением птиц. 

С особым интересом на большом экране наблюдали за выступлением генерального прокурора Игоря Краснова в ходе пленарного заседания Госдумы обитатели лосиной биофермы. Поддержать морально представителя силового ведомства и отдать дать памяти погибшему коллеге пришли не только лоси, но и кабаны, пятнистые олени, бобры и ондатры.

“Все понимают, что на месте лося могли бы быть и они, как говорил депутат, он целился в кабана. Поэтому все наши обитатели рады, что их интересы в Госдуме больше не будут представлять браконьеры”, – рассказал директор заповедника.

Также в ходе гуляний были выпущены в небо голуби с воздушными шарами и транспарантом “Нет незаконной охоте представителей КПРФ”. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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