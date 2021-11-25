Мегастильный и супермодный: как сделать “вязаный” маникюр – трендовый нейл-арт зимы 2022-го

Дизайн ногтей на зиму отличается от весеннего и летнего вариантов не только интересными дополнениями, но и возможностью сочетать яркие и оригинальные элементы из разных стилей. Сделать модный сейчас эффект свитера на ногтях довольно просто, нужно только немного времени и фантазии.

Инструменты для работы

Порой кажется, что создать интересный маникюр в домашних условиях сложно. На самом деле это не так, и с помощью простого мастер-класса ноготки можно превратить в настоящий шедевр. Для начала потребуется гель-лак, оттенок зависит от того, какой результат ожидается. Потребуется также база для ногтей и топовое покрытие. Топ можно сочетать глянцевый с матовым. Последний дает интересный эффект объемности и большей яркости оттенка, поэтому будет кстати в зимнем маникюре. Мастера часто оформляют матовым топом разные элементы на ногтях, если хотят их выделить и сделать акцент на глубине оттенка.

Для нанесения узора желательно использовать не лак, а специальную гель-краску высокой плотности, тогда с ее помощью получится сделать объемные узоры на пластине. Дополнительно надо приобрести акриловую пудру или специальный бархатный песок. Они используются и как основа для укрепления ногтя, и как декоративный элемент.

Для рисования деталей используется тонкая кисть или дотс.

Эффектная красота

Сначала наносится база на ногти. Просушивается, если пластина тонкая, можно нанести базу повторно. Потом наносится гель-лак нужного оттенка, также просушивается в лампе, после этого наносится топовое покрытие. Сначала наносим матовый вариант.

На такой основе рисунки будут выглядеть намного интереснее и ярче. Далее основа для работы готова, и можно приступать к рисованию. Для этого используется тонкая кисть и гель-лак нужного оттенка. Им наносится основа рисунка, потом посыпается акриловой пудрой и уже после просушивается в лампе.

Если нужен объемный узор, надо нанести сверху еще гель-краску, которая не только добавит выразительности узору, но и сделает ноготки намного ярче и интереснее. Некоторые нейл-мастера предлагают “поиграть” с объемностью и наносить гель-краску в чередовании с акриловой пудрой. Но начинающему мастеру можно обойтись и без таких сложностей.

После того как рисунок будет нанесен и объем уже будет достаточным, можно приступать к финишным деталям.

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Эффектные нотки

Сверху гель-краску перед финишным просушиванием можно присыпать блестками и стряхнуть ноготь, некоторые блестяшки останутся на краске, и это создаст красивое переливание цвета после финишного покрытия.

Конечно, сейчас в тренде акцент на матовые узоры без дополнительных рисунков и деталей, но лишние блики только добавят праздничный вид маникюру. Это довольно стильное и оригинальное решение.

Ногти можно сразу покрыть матовым топом, это сделает рисунок объемным и максимально реалистичным. Но, если гель-лак наносился только раз, можно просто выделить матовым топом сам элемент дизайна, а основу покрыть глянцем. Такое сочетание будет смотреться интересно и оригинально.

Модные варианты

Сейчас в тренде зимние оттенки. Это могут быть красивые сочетания красного и белого с дополнительными рисунками.

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Бежевая основа с красным лаком также смотрится довольно интересно. Такое сочетание подойдет для длинных и средних ногтей разных форм. Объемные рисунки будут выглядеть эффектно и стильно.

Оттенки синего с серым также будут кстати для зимнего маникюра, можно не только “играть” с разными элементами, но и выбирать несколько оттенков лака. Кстати, сами рисунки на ногтях тоже можно выделять отдельными цветами. Тогда маникюр получится не только интересным, но и весьма оригинальным и стильным, украсит женские ручки.