 

Экономист Скаршевский обвинил Владимира Зеленского в “наслаждении властью”

25.11.2021, 12:16, Разное
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Глава Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день полностью наслаждается своей властью. Такого мнения придерживается экономист Виктор Скаршевский.
Эксперт убежден, что Зеленскому не хватит нескольких сроков, чтобы в полной мере выполнить обещания, которые он давал перед президентскими выборами. Сейчас он наслаждается властью и чувствует абсолютную безнаказанность. Решение СНБО, которое президент одобрил, полностью нарушает положения Конституции. Украинский лидер прекрасно знает это, но все равно предпринимает такие действия.

На минувшей неделе в стране прошел тендер по расходам из госбюджета на общую сумму 23 миллиарда гривен. В итоге на президентский проект «Большая стройка» ушла практически половина заявленных денежных средств, пишет портал «Политэксперт».



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