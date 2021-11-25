Экономист Скаршевский обвинил Владимира Зеленского в “наслаждении властью”

Глава Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день полностью наслаждается своей властью. Такого мнения придерживается экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт убежден, что Зеленскому не хватит нескольких сроков, чтобы в полной мере выполнить обещания, которые он давал перед президентскими выборами. Сейчас он наслаждается властью и чувствует абсолютную безнаказанность. Решение СНБО, которое президент одобрил, полностью нарушает положения Конституции. Украинский лидер прекрасно знает это, но все равно предпринимает такие действия.

На минувшей неделе в стране прошел тендер по расходам из госбюджета на общую сумму 23 миллиарда гривен. В итоге на президентский проект «Большая стройка» ушла практически половина заявленных денежных средств, пишет портал «Политэксперт».