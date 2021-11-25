Ученые назвали напиток, провоцирующий нарушение сердечного ритма

Ученые из Калифорнийского университета назвали напиток, который приводит к нарушению сердечного ритма. Они изучили влияние на проблему алкоголя, кофеина, недосыпания, сна на левом боку.

К наибольшему количеству эпизодов сердечной аритмии приводило только употребление алкоголя. Часто триггером является и кофеин, но исследователи не нашли доказательств существования данной связи. Регулярное употребление спиртных напитков последовательно показывало повышенный риск развития патологии.

В исследовании приняли участие 450 человек. Для фиксации опасных факторов использовалось мобильное устройство для считывания электрокардиограммы вместе с приложением для смартфона. В список были включены обильный прием пищи, распитие алкоголя, бессонница, сон на левом боку, соблюдение диеты, выполнение физических упражнений, употребление кофеина. В результате американские исследователи пришли к выводу, что среди данных факторов самым опасным является распитие спиртного.

Источник: www.medikforum.ru