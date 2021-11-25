Скандалы: Благодарность любит наличные

Гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу и пятерым его подчиненным вменили подкуп

Басманный суд Москвы до позднего вечера в среду рассматривал ходатайства СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу и пятерым его подчиненным, которые подозреваются в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, руководители ресурсоснабжающей компании систематически получали от предпринимателей незаконное вознаграждение за подключение к газовым сетям.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, его заместителя по вопросам строительства Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого, сообщил СКР. Вчера в Краснодаре в офисе компании «Газпром газораспределение Краснодар» прошли обыски, подозреваемые были задержаны и доставлены в Москву, где следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрение ходатайств затянулось до вечера.

Обновление: Как стало известно «Ъ», поздно вечером в среду Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Главного следственного управления СК РФ и поместил под стражу гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, подозреваемого в коммерческом подкупе. Фигурант дела будет находиться в следственном изоляторе до 22 января. Решение по поводу остальных топ-менеджеров компании судом пока не принято.

Топ-менеджеров ресурсоснабжающей компании подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, общая сумма незаконного вознаграждения превысила 20 млн руб.

Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена органами СКР совместно с сотрудниками ФСБ России и полиции. По данным следствия, топ-менеджеры систематически получали от предпринимателей деньги за подключение к газовым сетям жилой и коммерческой недвижимости, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в особо крупном размере) — 12 лет лишения свободы.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре, основной вид деятельности — транспортировка потребителям природного газа. Кроме того, компания занимается развитием системы газоснабжения Краснодарского края, а также развитием газовых предприятий, входящих в систему единого оператора по транспортировке природного газа. По данным отчета компании за 2020 год, в собственности субъекта федерации находятся 1,7% акций АО, 98,3% — в частной собственности (другие подробности не приводятся). Компания имеет 40 дочерних обществ и 21 филиал в муниципалитетах Краснодарского края. На обслуживании компании находятся 22,5 тыс. предприятий и коммунально-бытовых объектов. В сфере ответственности АО — более 41 тыс. км газопроводов и 209 газораспределительных станций. Выручка АО в 2020 году — 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 162,6 млн руб.

Алексей Руднев руководит АО «Газпром газораспределение Краснодар» с 2018 года, одновременно является гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Сочигоргаз». С 2012 года по настоящее время (два созыва) является депутатом законодательного собрания Краснодарского края от партии «Единая Россия». Господин Руднев — лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России.

Анна Перова