Скандалы: Судья не пожалела денег для бывшей помощницы

Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, жены экс-замгенпрокурора РФ Николая Кондрата

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, жены экс-замгенпрокурора РФ Николая Кондрата. Она подозревается в посредничестве при передаче в 2020 году взятки в размере $50 тыс. своей бывшей помощнице, а ныне судье Елене Махалкиной.

Сама госпожа Кондрат связывает свое уголовное преследование с конфликтом с руководством суда и отвергает участие в передаче взятки. По словам Елены Кондрат, госпоже Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги у знакомых, в том числе у нее.

Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении экс-судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат. Это стало возможным после того, как 12 июля этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на привлечение госпожи Кондрат к уголовной ответственности. Для дальнейшего расследования дело передано в ГСУ СКР по Москве. Оперативное сопровождение будут осуществлять сотрудники подразделения «М» столичного УФСБ, на материалах которых и базируются доказательства против экс-судьи.

Елена Кондрат подозревается в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). Как говорится в материалах расследования, Елена Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега Елена Махалкина рассматривает вопрос о привлечении различных лиц к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства». Нужно отметить, что госпожа Махалина на протяжении десяти лет была секретарем и помощником судьи Елены Кондрат, прежде чем самой стать судьей, и женщины поддерживали дружеские отношения.

В сентябре 2020 года, считает следствие, обедая «в одном из московских ресторанов», госпожа Кондрат предложила своей коллеге $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по «банкротному» делу.

В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по версии СКР, якобы убеждала госпожу Махалкину принять требуемое решение, не называя при этом заказчиков. А 12 октября 2020 года госпожа Махалкина написала заявление в ФСБ, и дальше все переговоры женщин проходили под контролем оперативников, вплоть до передачи денег, состоявшейся вечером 18 октября 2020 года.

Госпожа Кондрат отвергает все обвинения в свой адрес. Она связывает свое уголовное преследование с личным конфликтом, который у нее был с руководством суда, рекомендации которого по рассматриваемым ею делам она отказывалась выполнять. Отметим, что недавно госпожа Кондрат подавала административный иск к председателю арбитражного суда Николаю Новикову и другим его руководителям, оспаривая их решения, однако 12 ноября суд отказался его принять (причины пока не опубликованы).

Что касается обвинения в передаче взятки, то Елена Кондрат настаивает, что $50 тыс. передала бывшей помощнице по ее просьбе и коллега заняла их для покупки квартиры в элитном ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте.

«Елене Махалкиной не хватало денег для покупки квартиры, она стоила, с ее слов, 25 млн руб., а у нее было лишь 20 млн, и я ей одолжила сколько смогла. Деньги она обещала вернуть весной»,— отметила госпожа Кондрат.

По ее словам, 18 октября 2020 года она болела, но Елена Махалкина настояла на встрече, уверяя, что находится недалеко от дома коллеги и они «с мамой едут выбирать обои в квартиру». «Я согласилась»,— добавила госпожа Кондрат. Как отметила госпожа Кондрат, ее ни разу не опросил следователь в рамках расследования, несмотря на ее ходатайства об этом. «Я даже немного рада, что дело возбудили, так как теперь могу говорить многие вещи спокойно»,— отметила госпожа Кондрат. Экс-судья уверена, что доказательств ее вины нет. «Но меня смешали с грязью, и я буду защищаться»,— резюмировала Елена Кондрат.

Владислав Трифонов