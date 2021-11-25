Нутрициолог Степная назвала идеальный продукт для похудения

Нутрициолог Ирина Степная пояснила о самом идеальном продукте для похудения. Чтобы сбросить лишние килограммы, человек должен включить в рацион ананас.

Ананас – это целый кладезь витаминов и полезных веществ. Его ежедневное употребление станет очень вкусным подспорьем для похудения. В продукте содержится кальций, железо, магний, витамины групп А, В и С. Ананас нужно есть людям, которые хотят улучшить работу ЖКТ.

В рационе худеющих количество ананаса не должно превышать 150 граммов день. Рекомендуется сочетать его с молочными продуктами. Таким образом человек получит идеальный низкокалорийный ужин.

В то же время ананас нельзя есть аллергикам. Продукт не нужно употреблять пациентам с язвой желудка и гастритом, поскольку может повыситься кислотность. С особой осторожностью ананас нужно есть беременным женщинам.

Источник: rsport.ria.ru