Биолог Баранова исключила японский сценарий “самоликвидации” COVID-19 в России

В РФ не может повториться японский сценарий, где COVID-19 буквально «самоликвидировался». Такого мнения придерживается американский биолог Анча Баранова.

Ученые из Японии недавно объявили, что в стране резко снизились показатели заболеваемости коронавирусом. Они объяснили такое положение дел тем, что появилось большое количество мутаций штамма «Дельта». По словам Барановой, соответствующая ситуация могла возникнуть из-за того, что в Японии оказался только один занос COVID-19. В Европе таковых гораздо больше, развитие происходит из разных корней. В результате не может осуществиться вариант «поломки» мутации по японскому сценарию.

Пока единственным признаком, который свидетельствует о доминировании в РФ «Дельты», является информация о секвенированных вирусах. Ее передает Роспотребнадзор. Сейчас крайне мало аналогичных секвенсов. Например, в Великобритании ежедневно происходит секвенирование сотен и тысяч образцов, пишет портал «Политэксперт».