Мнение: Отуда растут ноги CitizenGo

Отуда растут ноги CitizenGo

Финансирование главной в России лобби-платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo — увеличилось с момента вспышки коронавирусной инфекции почти в два раза, выяснил RT. Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн. При этом 74% донатов — разовые значительные пожертвования неизвестных спонсоров. Как отмечают эксперты, их имена надёжно скрыты от широкой публики, чего не скажешь о тысячах пользователей, делящихся с CitizenGo своими ФИО, электронной почтой и даже платёжными данными — без всяких гарантий защиты конфиденциальной информации со стороны платформы.

Единственный источник финансирования платформы CitizenGo, которая действует в 50 странах мира и которую эксперты связывают с организациями ультраправого толка, — пожертвования, говорится на сайте организации.

«Деятельность CitizenGо целиком финансируется за счёт небольших пожертвований через интернет, которые совершают тысячи граждан по всему миру, — сказано в заявлении. — CitizenGо ни при каких условиях не принимает финансовую поддержку от государственных структур или коммерческих компаний. Вы не найдёте на нашем сайте коммерческой рекламы».

Согласно опубликованной финансовой отчётности, на счета лоббистской площадки в 2020 году поступило свыше 341 млн рублей. Примечательно, что 142 млн рублей было потрачено «на проведение кампаний» (что составило свыше 86% расходов организации).

Что это были за кампании, не уточняется. Однако интерес представляет соотношение регулярных и разовых пожертвований. Так, взносы жертвователей, которые регулярно (как правило, ежемесячно) переводят деньги CitizenGo, составили в 2020 году 88,6 млн рублей — 26% от общего числа пожертвований. Остальные 74% (252,7 млн рублей) — это разовые платежи неизвестных сторонников площадки.

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В августе 2021 года сайт WikiLeaks опубликовал более 17 тыс. документов о деятельности CitizenGo и связанной с ней ультраправой испанской организации HazteOir.

Среди них особый интерес представляет финансовая отчётность. Так, согласно отчёту представительства CitizenGo в США за 2015 год, американский филиал получил $100 тыс. Но в 2016 году организация рассчитывала заработать $200 тыс., а в 2017-м — $300 тыс.

Примечательно, что испанская компания, которая занимается сбором личных данных и активно заявляет о своих политических и социально-экономических взглядах, не подпала под закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — её нет в американском списке иноагентов.

При этом HazteOir и CitizenGo связывают с «секретной боевой мексиканской группировкой» El Yunque, а также с Центром семьи, религии и общества Ховарда (США).

Этот союз получил название «Всемирный конгресс семей» (WCF). Основной целью этой организации называли «влияние на политику под прикрытием семейных ценностей».

Мировую известность HazteOir приобрела после ряда скандальных правозащитных акций, направленных против феминизма. В 2019 году она провела так называемую автобусную кампанию с целью отмены закона «О гендерном насилии». В течение недели города Испании объезжал автобус с портретом Адольфа Гитлера и лозунгом против феминизма. После этого МВД Испании аннулировало декларацию HazteOir о статусе общественно полезной организации и лишила её государственных субсидий.

Но впервые автобусы HazteOir на улицах Испании появились в 2017 году, когда общественники начали пропагандистскую кампанию против трансгендерного сообщества. А о том, что основатель CitizenGo и HazteOir Игнасио Арсуаги заигрывает с мексиканскими экстремистами El Yunque, стало известно ещё в 2003 году из расследования мексиканского политического журналиста Альваро Дельгадо. HazteOir пыталась оспорить свою связь с El Yunque и подала иск в мадридский суд, но дело было проиграно. Впоследствии представители HazteOir в суде требовали от корпорации Google удалить все ссылки, в которых упоминается связь организации c фашистами из El Yunque. Но и этот суд был проигран.

https://russian.rt.com/russia/article/931567-citizengo-lobbi-antivaksery-propaganda – цинк

Интересно, когда Михалков на федеральном канале рассказывал о заговоре Билла Гейтса, был ли он связан с кампанией, в рамках которой действует CitizenGo.

На деле, все это является частью информационной гибридной войны. Российские СМИ расскаывают какая отличная вакцина у нас и какая дерьмовая вакцина у них. Западные СМИ рассказывают какая отличная вакцина у них и какая дерьмовая вакцина у нас.Если смотреть на это через призму желания кому-то нагадить, то ведение антивакционной пропаганды против другого государства, отличный способ нанести ему опосредованный ущерб. И логика такой деятельности требует поощрять вакцинацию у себя и наоборот, подпитывать антивакцинные настроения у оппонентов. Отсюда и причина отказа от взаимного признания вакцин (хотя казалось бы), так как нет задачи сделать всем хорошо, а есть задача использовать сложившуюся ситуацию отнюдь не в медицинских целях. В итоге, тема вакцинации стала еще одной площадкой идущей Холодной войны. Можно конечно занять толстовскую позицию, но это конечно не гарантирует, что оппоненты изменят свою линию поведения.

В этом процесс активно вовлечены лоббисты крупных медицинских компаний (тут не 300, а все 3000 процентов чистой прибыли), плюс наверняка процесс информационной войны по вакцинной тематике сопровождается спецслужбами и различными центрами информационно-психологических операций.

Ну и на все это наслаивается хаотичная вакцинная политика у нас и у них (административную тупизну никто не отменял), а также естественный процент антиваксеров у нас и у них (включая тех, кто вообще против любых прививок), что выливается в различную организационную идиотию помноженную на пассивную антивакцинную кампанию в сети и уличные протесты (в основном у них). И логика процесса подсказывает, что быстро это не закончится.

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