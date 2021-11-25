 

В Госдуме предложили запретить СМИ указывать партийную принадлежность депутатов

25.11.2021, 9:11, Разное
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Депутат от “Единой России” Геннадий Савченко выступил в предложением внести поправки в закон о СМИ от 27.12.1991, которые запретили бы средствам массовой информации указывать партийную принадлежность депутатов Государственной думы. 

Такие меры, по его мнению, необходимы для защиты легитимных органов власти от дискредитации со стороны недобросовестных СМИ.

“К партиям депутаты принадлежат в предвыборный период, а после выборов мы хоть и разделились на фракции, но все работаем на благо народа. И не надо нас на партии делить, а то говорят, вот у нас мол у одной партии большинство, у другой большинство, да и вообще на этом не имеет смысла акцентировать внимание”, – заявил парламентарий. 

Действие поправок Савченко предлагает распространить как на новые материалы, так и на уже вышедшие. В случае принятия документа все издания, зарегистрированные в качестве СМИ, будут обязаны удалить из всех своих материалов информацию о партийной принадлежности депутатов в течение трех месяцев после вступления закона в силу. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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