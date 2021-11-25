 

Почему в США до сих пор мало кто может позволить себе стиральную машинку в своей квартире?

25.11.2021, 8:33, Разное
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Наверняка вы обращали внимание на прачечные, показанные во многих американских фильмов. Многие считают, что это выдумка режиссеров, но в действительности – это реальность.

Дело в том, что в Америке ничтожное количество людей могут позволить себе стиральную машину. В качестве альтернативы современной техники предложены полностью оборудованные прачечные, в которых можно постирать любое количество веще быстро по доступной цене.

Услуги по стирке начали предлагать на территории Штатов еще в 19 столетии. Тогда грязную одежду отправляли в объемных коробках, а стиркой занимались обученные сотрудники. Но уже ближе к середине 20 века в штате Техас была открыта прачечная, предусматривающая самообслуживание. Эта услуга стала настолько популярной, что подобные заведения открыли по всей стране.

Такие прачечные сегодня расположены во всех городках, и большинство из них доступно в круглосуточном режиме. Прачечные люди посещают один или два раза в неделю.

А главное, что для этого не нужно никуда везти тяжелые сумки – прачечные оборудованы практически во всех подвалах жилых домов. Здесь можно постирать, выполоскать и высушить вещи.

Главная причина отказа от домашней машины-автомат заключается в том, что многие люди проживают в съемных жилищах, и покупать технику сюда не имеет смысла. Ведь при очередном переезде габаритное оборудование придется брать с собой. Также известно, что американцы отказались от машин по причине старой электропроводки в большинстве домов – работа оборудования может стать причиной короткого замыкания и надолго обесточить здание.



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