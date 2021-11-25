Мнение: Открытый семинар

Уважаемые коллеги. На последнем семинаре 20 ноября я говорил о том, что сейчас складывается обстановка, которая очень быстро развивается. Поэтому на самом семинаре речь шла о базовых противоречиях, предшествовавших "четвертой волне" и рамочно – перспективах их развития. Но текущая ситуация была сознательно не затронута (точнее, о ней мы говорили в общих чертах).

Поэтому возникла необходимость проведения нового семинара уже по текущим событиям и краткосрочным перспективам происходящего. Я полагаю, что сумею провести в эту субботу открытый семинар с открытым доступом и поэтому бесплатным.

Последний текст показал, что интерес к этой конкретной теме есть, а потому я в четверг вечером или в пятницу до обеда опубликую ссылку на семинар (фактически это будет просто прямой эфир). И там же в объявлении дам адрес, куда можно будет сбросить вопросы, если таковые будут. Это вынужденная мера, так как я пока провожу семинары без соведущего, поэтому в ходе самого семинара крайне сложно одновременно читать вопросы и отвечать на них, логичнее иметь список заранее.

И объявление для слушателей прошедшего семинара. Видео и аудио практически готовы, завтра-максимум послезавтра вам их сбросят на почту. Можно было бы и раньше, но повторюсь – пока я все делаю в "одно лицо".

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