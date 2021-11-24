Мнение: О грандиозной подставе для привитых «Спутником V»

Ну это вот уже просто не укладывается в голове! Ну, блин горелый, ну как же так-то можно? Вот просто нет слов…

Конечно, все мы тут уже привыкли, что #Россия – просто «мекка» для альтернативно одарённых чиновников. Но чтобы настолько!

Это даже не выстрел себе в ногу, это целая мина. Или бомба.

В общем…

Оказывается, сербский «Спутник V» в России не котируется настолько, что тех, кто прививался им в Сербии, Россия считает непривитыми. А всё потому, что отдав технологию производства «Спутника» Сербии, наши чиновники не стали сертифицировать тамошний вариант вакцины, и теперь даже граждане РФ для того, чтобы вернуться на родину, вынуждены идти ревакцинироваться.

Естественно, ответ Мироздания ждать себя не заставил. К настоящему времени всего в Сербии произведено 1,5 млн доз по лицензии, в ближайшее время произведут ещё 4 млн, но… Желающих прививаться российской вакциной в стране больше нет.

Более того, это всё не дурость исполнителя, а система, как выяснил мой давний знакомец Александр Драган.

«На деле со «Спутником» всё ещё интересней: проблема не в отдельно взятой Сербии. Задолго до сербских экспатов с тем же самым столкнулись и в Беларуси, и в Казахстане, и в Молдове — везде, где прививают «Спутником».

В Казахстане вакцинация началась девять месяцев назад — ещё 1 февраля, на сегодня около 80% использованных в стране вакцин — это «Спутник» (а это более 6 млн человек). И в России он не котируется — и это затрагивает как казахстанцев, так и россиян, привившихся в Казахстане. И проблема возникла не вчера: в Казахстане об этом говорят ещё с весны-лета.

#Беларусь начала прививочную кампанию ещё 29 декабря, а с конца февраля здесь запустили совместное с Россией производство «Спутника». Однако те, кто прививается в Беларуси, оказываются в той же ситуации, что и казахстанцы: #Россия белорусский «Спутник» не признаёт. Между тем, 75% используемых в Беларуси вакцин — это именно «Спутник». И это почти 2 млн человек.

Вот очень типичная история — рассказывает россиянин, который работает в Беларуси: «Вообще-то я прошёл вакцинацию хоть и за границей, но в самой дружественной стране. Вакцина практически российская: изготовлена в Беларуси, но это наш «Спутник V». На другую вакцину я бы просто не согласился. А теперь моя (и не только моя) проблема в том, что информацию о вакцинации я не могу внести в мои данные на сайте «Госуслуги» и в другие информационные ресурсы России. И вообще этот сертификат в России, похоже, ничего не значит. При въезде нужно сделать ПЦР, и всё равно будут ограничения».

Хуже того, и с российским «Спутником» есть свои проблемы — но сталкиваются с ними исключительно иностранцы. Если иностранец ставил «Спутник» в России, это ему не даёт никаких прав и не освобождает от карантина по прилёте и от сдачи ПЦР-теста.»

То есть, даже если бы кто-то хотел сознательно дискредитировать российскую вакцину, он вряд ли бы смог придумать что-то лучшее взамен того, что уже «сделано» российскими чиновниками:

– процесс сертификации «Спутника V» в #ЕС сорван по причине того, что ответственные лица сначала затянули все сроки предоставления европейскому регулятору необходимой информации, а в последний момент отправили файлы не туда: «перепутали» е-мейлы;

– процесс сертификации «Спутника V» ВОЗ находится на грани срыва из-за нерасторопности чиновников в предоставлении ответов на выявленные недочёты по итогам инспекции отечественных заводов-производителей вакцины;

– репутационные издержки от непризнания в России сертификатов о вакцинации лицензионным же «Спутником V» за рубежом растут с каждым днём, что, помимо прочего, и снижает потенциал дальнейшей продажи лицензий на его производство, а это также десятки и сотни миллионов долларов.

Короче, умом Россию не понять ©

Но, может, и не надо?

Просто глядя на всё это, поневоле даже либералу приходит мысль: а может, зря отказались от сталинских методов чистки «вредителей» на государственной службе?

—