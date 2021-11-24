В макияже, уходе за кожей и волосами: 9 мифов о красоте, которые стоит развеять раз и навсегда

Многим из нас еще с детства не раз давали советы по уходу за кожей, волосами и ногтями, по нанесению макияжа. Не все такие советы были правильными и могли попросту ввести в заблуждение. Поэтому давайте попытаемся развеять ряд устоявшихся мифов о красоте.

Миф 1. Тональный крем вредит коже

Девушкам часто говорят, что тональный крем не дает коже лица дышать. На самом деле в определенные сезоны (особенно в городе), например зимой, это косметическое средство даже полезно, так как создает своеобразный барьер между кожей и загрязненной средой.

Важно только подобрать тональный крем с подходящим для вас составом, а вечером обязательно хорошо его смыть.

Миф 2. Гель-лаки не дают ногтям “дышать”

Каждый хоть раз слышал о том, что гель-лак не дает ногтям “дышать”. Начнем с того, что любой специалист в области маникюра вам объяснит, что ногти вообще не дышат. Поэтому указанные лаки им не вредят.

Повредить ногти можно во время неправильного нанесения лака или его удаления. Поэтому обращайтесь только к профессиональным мастерам.

Миф 3. Защищать кожу от солнца нужно только летом

Многие из нас считают, что кожу защищать от солнца нужно только летом, например на пляже или около бассейна. Однако зимой на нашу кожу также воздействуют ультрафиолетовые лучи, поэтому она нуждается в защите, особенно если вам приходится много находиться на открытом воздухе. Есть солнцезащитные кремы, разработанные для городских условий. В некоторых даже есть специальные фильтры от загрязнения.

Миф 4. Духи, нанесенные на запястье, следует потереть

Некоторые женщины, нанеся пару капель духов на запястье, тут же их растирают. Принято считать, что так лучше раскрывается аромат духов. Однако это утверждение ошибочно. При растирании молекулы парфюма “ломаются”, делая его менее стойким и интенсивным.

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Миф 5. Перед сном волосы нужно долго расчесывать

Некоторых девушек учили, что перед сном волосы нужно тщательно расчесать. Причем провести расческой или массажной щеткой по волосам следует не менее ста раз, тогда они будут красивыми и блестящими. Однако не всегда щетка бывает надлежащего качества. Из-за этого волосам можно нанести вред или даже их испортить. Поэтому не нужно слишком усердствовать.

Миф 6. Кремы против морщин нужны только после сорока

В кремах против морщин и старения находится полезный компонент ретинол, который можно использовать и в более молодом возрасте для профилактики. Причем специалисты советуют ежедневно пользоваться такими средствами с 20-25 лет.

Миф 7. Расширенные поры можно закрыть

Расширенные поры считаются изъяном, и многие стараются их замаскировать. Но не нужно стремиться к тому, чтобы поры закрыть, так как они нужны коже. Ухаживая за лицом и делая макияж, мы и так вмешиваемся в поры. Некоторые средства способствуют их сужению. Но полностью закрывать поры нельзя.

Миф 8. Если выдернуть седой волос, то на его месте вырастет несколько новых

Это утверждение абсолютно беспочвенное. На месте одного волоса не вырастут два или три. Только желательно их не выдергивать, а аккуратно обрезать. Это позволит вам избежать повреждения волосяных луковиц и травмирования кожи головы.

Миф 9. После использования бритвы волосы на ногах вырастают жесткими

Конечно, использование бритвы не приведет к тому бархатному эффекту, который обычно бывает после эпиляции воском. Но бритва не приводит к каким-либо побочным эффектам, которые могут повлиять на отрастание волос. На самом деле при помощи бритвы срезается только мягкая часть волос, а более жесткий и темный корень остается. Поэтому кажется, что и волосы затем отрастают более жесткими и более темными. На самом деле бритва совершенно не влияет ни на скорость роста волос, ни на их толщину.