 

Ученые выявили прямую зависимость между использованием соцсетей и риском развития депрессии

24.11.2021, 21:56, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние использования социальных сетей на динамику психического здоровья их пользователей. Выяснилось, что пристрастие к вышеуказанным сайтам для общения способно спровоцировать у людей появление депрессивных состояний.
Стоит отметить, что данная тематика исследований является далеко не новой, однако результаты всех предыдущих изыскательских работ являлись весьма противоречивыми. Со своей стороны ученые, представляющие Гарвардскую медицинскую школу и Северо-Восточный университет (оба – США), привлекли к анализу более пяти тысяч пользователей популярных социальных сетей Snapchat, Instagram, Facebook и TikTok, при этом возрастной диапазон участников эксперимента был очень обширным – от 18 до 56 лет. Перед началом научной работы все исследуемые были, условно говоря, абсолютно психически здоровы – ни у одного из них не было диагностировано депрессивных состояний. По истечении годичного периода, в рамках которого участники свободно использовали вышеперечисленные соцсети, все участники были вновь обследованы, и итоги проверки состояния здоровья показали, что у пользователей в возрасте от 35 лет и старше риск развития депрессии вырос на 9%.

“Даже если частое использование социальных сетей говорит нам только о скрытом риске развития депрессии, а не является основной причиной появления самого заболевания, очень важно выяснить, как сильно это влияет на эмоциональное состояние людей. Мы надеемся, что наша работа проинформирует других исследователей о том, что необходимо более тщательно изучать воздействие соцсетей на психическое здоровье человека”, – резюмировал ведущий автор исследования, доктор Рой Перлис. Материалы научной работы были опубликованы в JAMA Network Open.

Источник: www.medikforum.ru



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