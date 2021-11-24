 

Украинцы разорвут Зеленского на куски – депутат Рады Кива

24.11.2021, 21:40, Разное
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В Киеве неустанно твердят об агрессии со стороны России, заявляют о возможной войне. Однако это вовсе не страхи, а заветное желание, считает Илья Кива. Мол, это единственный для Владимира Зеленского способ спастись.

По словам депутата Верховной Рады, скоро оголодавшие и замерзшие украинцы “разорвут на куски” действующую власть. Этот момент также приближают Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые действуют сообща и имеют медиаресурс. Защищать Зеленского не станут даже полицейские и военные, считает Кива, поскольку они “деморализованы смешными начальниками”.

Парламентарий уверен: Россия не собирается нападать на Украину, потому что Москва уже давно решила спокойно наблюдать за происходящем. Теперь Кремль ждет, когда все произойдет само собой.

“Все начнется в конце января”, – считает Кива.

Ранее другой член фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Александр Колтунович назвал Украину помойной ямой. По его словам, Незалежная практически непригодна для проживания. Парламентарий обвинил украинское руководство в коррупции, а также отметил, что Владимир Зеленский не воспринимает критику и не рассматривает альтернативного курса государства.



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